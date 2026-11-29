Rogobete a precizat că nu propune interzicerea activității în mediul privat / Foto: Getty Images

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis duminică, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că este nevoie de reguli mai clare pentru medicii care desfășoară activitate atât în sistemul public, cât și în cel privat. Acesta propune analizarea unui mecanism prin care spitalele de stat să poată limita temporar activitatea privată a unor medici, în anumite condiții obiective.



Alexandru Rogobete a subliniat că a analizat modul în care este reglementată activitatea medicală suplimentară în Germania.



„Am citit despre modul în care este reglementată activitatea medicală suplimentară în Germania și cred că există câteva principii care merită analizate și în România. În anumite spitale germane, activitatea profesională suplimentară (în mediul privat/cabinetul propriu privat) trebuie declarată și poate necesita aprobarea scrisă a angajatorului”, se arată în postare.





Ministrul Sănătății consideră că un mecanism adaptat legislației din România ar putea permite spitalelor publice să restricționeze temporar activitatea privată a unui medic în anumite situații.



„Cred că putem discuta despre un mecanism adaptat legislației românești, prin care spitalul public să poată limita temporar activitatea privată a unui medic atunci când există motive obiective: deficit major de personal, imposibilitatea asigurării liniilor de gardă, adresabilitate foarte mare, liste de așteptare care afectează accesul pacienților la tratament', spune ministrul.



Ministrul a precizat că nu propune interzicerea activității în mediul privat și nici restricționarea activității spitalelor private care funcționează corect și respectă regulile.



„Discutăm despre acele situații pe care le cunoaștem cu toții: medicul care pleacă la ora 10:00 din spitalul public pentru a-și continua activitatea în propriul cabinet, pacientul care este direcționat din sistemul public către cabinetul privat sau situațiile în care activitatea din privat ajunge să afecteze serviciul public. Nu vreau să generalizez. Sunt foarte mulți medici care își fac meseria cu responsabilitate în ambele sisteme”, susține el.



Rogobete solicită, în acest sens, opinia pacienților și a medicilor.