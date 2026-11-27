2 minute de citit Publicat la 16:01 27 Noi 2026 Modificat la 16:04 27 Noi 2026

Microbiomul oral și intestinal, în atenția medicilor dentiști. Ce ar putea schimba în evaluarea pacienților. Sursa colaj foto: Getty Images

Interesul pentru microbiom a trecut deja din cercetare în practica unor clinici stomatologice din afara graniţelor. Această orientare către o îngrijire mai personalizată aduce în atenție și cercetările despre legăturile dintre microbiomul intestinal și sănătatea orală.

De ce unele probleme dentare reapar și de ce pacienții răspund diferit la tratament? Sunt întrebări care cer o evaluare atentă a istoricului medical, alimentației, medicației și mediului oral. Dr. Horia Barbu susține că medicii dentiști trebuie să aprofundeze noile cercetări și să înțeleagă ce informații pot integra în această evaluare.

„Indiferent de specialitate, începem cu evaluarea pacientului. În cazurile complexe, experiența ne arată cât de mult poate conta o informație în alegerea tratamentului. De aceea urmăresc cercetările internaţionale despre microbiomul oral și intestinal şi integrez analiza microbiomului în practică şi în protocoalele medicale ale echipei mele. Dacă vrem să oferim îngrijire de înaltă calitate, pregătirea noastră trebuie să țină pasul cu evoluția medicinei”, a explicat dr. Horia Barbu.

O evaluare mai amplă, de la parodontologie la reconstrucții complexe

Rolul bacteriilor în apariția cariilor și a bolilor parodontale este cunoscut. Cercetarea microbiomului analizează și relațiile dintre microorganisme, condițiile în care trăiesc și răspunsul organismului. În paralel, sunt investigate legăturile dintre microbiomul intestinal, imunitate și sănătatea orală.

Relevanța acestui domeniu depășește o singură specialitate. De la parodontologie la planificarea reconstrucțiilor complexe, obiectivul este înțelegerea factorilor care pot favoriza sau întreține afecțiunile și pot influența rezultatele tratamentului. Integrarea noilor informații presupune evaluarea dovezilor și colaborarea dintre specialități.

„Cred că informațiile despre microbiom vor avea un loc tot mai firesc în evaluarea inițială a pacientului, pe măsură ce metodele sunt validate. Este important să ne pregătim de acum: să studiem, să punem întrebări și să discutăm cu specialiști din alte domenii. Mă bucur să văd colegi interesați să înțeleagă cum pot folosi aceste cunoștințe în beneficiul pacienților”, a afirmat medicul.

O premieră interdisciplinară în România

Dr. Horia Barbu s-a alăturat inițiativei THE Headline de a aduce acest subiect în atenția comunității stomatologice din România, alături de Mirela Pribac, nutriționist cunoscut la nivel internaţional pentru studiul microbiomului.

În cadrul inițiativei, pe 20 noiembrie s-a desfășurat un curs dedicat microbiomului oral și intestinal și relevanței acestora pentru medicina dentară. Potrivit organizatorilor, evenimentul reprezintă o premieră în România prin asocierea acestor teme într-un program interdisciplinar destinat medicilor dentiști.

„Ne-a bucurat interesul medicilor care urmăresc ce se dezvoltă internațional și vor să aducă aceste cunoștințe și în România. Am considerat necesar să începem acum, pentru ca medicii să poată studia și evalua din timp acest domeniu. Cred că o parte dintre aceste informații vor intra firesc în practica medicală în următorii ani. Cei care încep deja să le aprofundeze și să integreze ceea ce are susținere clinică își construiesc un avans profesional important, în beneficiul pacienților”, a declarat Erika Ionescu, fondator THE Headline.