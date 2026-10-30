Sănătatea a primit 8,3 miliarde de lei la rectificarea bugetară. Rogobete a anunţat cum se împart banii şi care sunt priorităţile

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri, că Sănătatea a primit 8,3 miliarde de lei după prima rectificare bugetară a Guvernului Luca Niculescu. Fondurile vor fi împărţite astfel: 1,2 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății şi 7,1 miliarde de lei pentru Casa Naționala de Asigurări de Sănătate. Prioritare pentru finanţare sunt unitățile de primiri urgențe şi serviciile județene de ambulanță. "Mai avem de acoperit 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale, sumă pe care am convenit să o asigurăm la a doua rectificare, până la sfârșitul anului", a spus Rogobete pe Facebook.

Ministrul Sănătăţii afirmă că s-au obţinut bani pentru urgențe, ambulanțe, medicamente, tratamente și investiții în spitale.

"8,3 miliarde de lei pentru Sănătate. 1.2 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății şi 7.1 miliarde de lei pentru Casa Naționala de Asigurări de Sănătate.

Prima rectificare bugetară a fost aprobată astăzi de Guvern. Bani pentru urgențe, ambulanțe, medicamente, tratamente și investiții în spitale.

De ce este important?

Pentru că presiunea financiară din ultimele luni a creat dificultăți în funcționarea unor servicii medicale esențiale. Am identificat problemele, am căutat soluții și am realocat temporar resurse pentru a evita blocajele. Rectificarea de astăzi ne permite să acoperim aceste cheltuieli și să asigurăm în continuare funcționarea serviciilor medicale.

Ce finanțăm concret?

170 de milioane de lei pentru unitățile de primiri urgențe. Alte 183 de milioane de lei sunt destinate serviciilor județene de ambulanță și 100 de milioane de lei acțiunilor prioritare de sănătate.

La CNAS, bugetul suplimentat este destinat tuturor programelor naționale de sănătate. Pentru pacienții care depind de aceste tratamente, continuitatea este esențială.

Continuăm și investițiile în infrastructura medicală și suplimentăm cu 115 milioane de lei proiectele dezvoltate împreună cu Banca Mondială.

Am rezolvat toate problemele? Nu. Și nici nu voi pretinde asta. Aceasta este prima rectificare bugetară și un prim pas important. Mai avem de acoperit 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale, sumă pe care am convenit să o asigurăm la a doua rectificare, până la sfârșitul anului.

Îi mulțumesc prim-ministrului Luca Niculescu și ministrului finanțelor, Alexandru Nazare, pentru dialogul constructiv și pentru soluțiile identificate împreună", a declarat Alexandru Rogobete.