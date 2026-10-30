Nazare anunță un buget complicat pentru 2027: „Nu îmi doresc să crească taxele. Dobânzile ne sugrumă”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, la finalul ședinței de Guvern în care a fost adoptată prima rectificare bugetară din acest an, că „bugetul pentru anul 2027 este complicat”. Acesta a atras atenția și asupra costurilor ridicate cu dobânzile, care depășesc 3% din PIB și „care ne sugrumă”. În ceea ce privește creșterea taxelor de anul viitor, ministrul a subliniat că nu-și dorește acest lucru.

„Datoria mea ca ministru al Finanțelor este să colectez și să înregistrez cât mai bine, să evaluez cât mai bine nevoile tuturor ordonatorilor, să facem aceste evaluări cu cifrele pe masă, la vedere și să propun anumite cursuri de acțiune. Mai departe, decizia este politică și se ia în Guvern și la momentul potrivit. Sunt foarte multe întrebări și vă înțeleg perfect pentru că așteptările privind bugetul în 2027 sunt foarte mari”, a declarat ministrul Finanțelor.

Acesta a subliniat însă că bugetul pentru anul viitor va fi un buget complicat, susținând că anul viitor va fi împărțit între două cicluri finalizarea PNRR și cheltuieli în apărare.

„Va fi un buget complicat de construit, pierdem 1,5 puncte procentuale din PIB PNRR și trebuie să acceptăm că pot fi și astfel de momente când trebuie să ne bazăm și pe noi înșine, nu neapărat pe fonduri europene.

Anul viitor este între două cicluri: finalizarea PNRR, dar noul cadru financiar începe din 2028. În același timp, se adaugă cheltuieli importante pe șefi, care trebuie integrate în buget. Nu e vorba doar de șefi, e vorba de apărare și trebuie să demonstrăm o ajustare credibilă care să poată fi corect evaluată pentru agenții. De aceea nu aș vrea să intru în detaliile bugetului înainte să văd la rândul meu cifrele care vin de la toți miniștrii. Nu aș vrea să mă antepronunț și de aceea sunt rezervat pe această temă, dar nu că n-aș vrea să vă răspund la întrebări și nu v-aș spune ce-mi doresc.

Sigur, nu-mi doresc foarte multe lucruri. Am fost întrebat de taxe. Nu îmi doresc să crească taxele și asta e o chestiune pe care am repetat-o.

Îmi doresc să avem resurse pentru protecția celor vulnerabili, pentru investiții în 2027, pentru finalizarea proiectelor deja începute, dar trebuie să o facem într-un mod responsabil, astfel încât să fim siguri că ratingul este intact și să fim siguri că asigurăm premisele pentru relansarea economică în 2027, care este un factor extrem de important”, a declarat Alexandru Nazare.

Nazare: „România este evaluată pe ținte anuale. Ținta anuală pe cash o vom ști pe 25 ianuarie”

Alexandru Nazare a atras atenția că dobânzile la împrumuturile statului au ajuns la peste 3% din PIB, ceea ce pune o presiune foarte mare asupra bugetului.

„După cum ați observat și la început v-am spus ce se întâmplă cu dobânzile.

Să știți că 40-60 de puncte de bază sunt extrem de importante și mai puțin, ceea ce ne permite să avem bani în plus pentru școli, pentru infrastructură, pentru spitale și deja ne sugrumă dobânzile la peste 3% din PIB. E foarte mult. De aceea n-aș vrea să intru în această dezbatere mai mult decât să fac precizări tehnice. Nu putem compara ținte trimestriale, provizorii, modificabile cu ținte anuale definitive.

România este evaluată pe ținte anuale. Ținta anuală pe cash o vom ști pe 25 ianuarie. Ținta anuală pe ESA, pe metodologia europeană, o vom ști în aprilie, se publică în aprilie, dar nu e definitivă.. Spre exemplu, ce știm astăzi definitiv este deficitul ESA de anul trecut, care e 7,8. Dar, în schimb, aceste date trimestriale, deși sunt provizorii, sunt instrumente, sunt importante.

Noi nu vrem să minimizăm importanța lor, dar nici nu vrem să inducem panică”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor: „O rectificare credibilă și serioasă”

Ministrul a mai subliniat că a doua rectificare va avea loc până la finalul lunii noiembri.

„O rectificare credibilă și serioasă, cum este aceasta, pe care am făcut-o astăzi, și a doua rectificare până la finalul lunii noiembrie, un buget credibil asigură România în anul 2027 că își menține calificativul de investiții și deschide calea printr-o execuție serioasă a bugetului anului 2027, pentru o potențială creștere a perspectivei pe care o avem astăzi de rating de la negativ la stabil”, Nazare.

Despre rectificarea de astăzi am luat în calcul un PIB de 86 de miliarde. Nu am crescut cheltuielile, ci le-am scăzut. Am adăugat la investiții, am făcut relocări și prioritizări printr-o fundamentare și o analiză foarte clară a execuției fiecărui ordonator în parte, am utilizat blocajul pe care l-am avut la dispoziție, aproximativ 4 miliarde din cei 5 miliarde blocaj, astfel încât să creăm spațiu pentru investițiile esențiale”, a mai adăugat acesta.

Nazare a explicat că Sănătatea este principalul domeniu care primește fonduri în această rectificare.

„Prioritatea a fost sănătatea.

Sănătatea este principalul domeniu care primește fonduri în această rectificare. Este foarte important că am reușit, fără să creștem ținta de deficit, să alocăm aceste surse și pentru Casa de Sănătate și pentru Ministerul Sănătății. De asemenea, Ministerul de Interne a primit sume pentru cheltuieli de funcționare. În același timp, au fost acoperite toate cheltuielile esențiale de funcționare de care aveam nevoie. Cred că prin această rectificare ne putem deschide în mod credibil calea pentru a utiliza fereastra de oportunitate pentru o ieșire pe piețe în perioada următoare. Reamintesc faptul că mai avem 70 de miliarde de finanțat în aceste opt săptămâni care urmează și fiecare pas este extrem de important pentru asigurarea acestor sume.

Stabilitatea financiară a României (...) este la un moment de răscruce. Suntem într-un echilibru foarte fragil pe care încercăm să-l menţinem, situaţia nu este una simplă şi avem foarte multe provocări înaintea noastră. Proiectăm a doua rectificare în termenul legal, până la 30 noiembrie şi ne propunem să pornim discuţiile şi lucrările tehnice asupra bugetului pe anul 2027 în cel mai scurt timp posibil. Din punctul nostru de vedere acestea sunt mize foarte importante pentru finalul acestui an şi pentru asigurarea unor chestiuni absolut esenţiale pentru România în primul rînd vorbim despre menţinerea credibilităţii şi protejarea ratingului de ţară al României", a mai precizat Nazare.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, social-democrații au amenințat că nu vor susține nicio rectificare bugetară până când ministrul Finanțelor nu va prezenta public situația reală a bugetului României, au declarat surse Antena 3 CNN.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, iar în urma discuției a reieșit că statul are de acoperit plăți restante și cheltuieli de zeci de miliarde de lei până la sfârșitul anului.

De altfel, și ministrul Alexandru Rogobete a acuzat Guvernul Bolojan a lăsat facturi neplătite în valoare de 30 de miliarde de lei.

Social-democratul a declarat marți, la Antena 3 CNN, că dezastrul de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate este „fără precedent”, iar datoriile către spitalele publice sunt uriașe.

Rogobete mai anunțase că dacă ministrul Finanțelor nu explică public situația reală a bugetului României, așa cum cere PSD, acesta ar putea fi chemat să dea explicații în Parlament.

Astfel, prima rectificare bugetară adoptată din acest an prevede fonduri suplimentare pentru sănătate, pensii, drepturile copiilor și ale persoanelor cu dizabilități, administrațiile locale și proiectele PNRR.