Șeful CNAS: Lista de așteptare pentru medicamente compensate și gratuite depășește 1.100 de zile

Șeful CNAS spune că avem zeci de medicamente care stau la „semafor”. Sursa foto: Getty Images

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a declarat miercuri că bugetarea multianuală ar putea fi un proiect-pilot pentru CNAS, astfel încât instituția să aibă predictibilitate în ceea ce privește finanțarea spitalelor și a medicamentelor.

El a susținut, totodată, că este necesară schimbarea mecanismului de stabilire a prețurilor și de rambursare a medicamentelor, în condițiile în care lista de așteptare pentru introducerea unor medicamente pe lista celor compensate și gratuite depășește în prezent 1.100 de zile.

„Cred că pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar putea să fie acest exercițiu de bugetare multianuală un proiect-pilot. Astfel încât să știm pe ce contăm în ceea ce privește spitalele, în ceea ce privește medicamentele. (...) Avem zeci de medicamente care stau la semafor.

Noi le putem introduce pe lista medicamentelor compensate și gratuite și nu există nicio predictibilitate pentru firmele de medicamente în legătură cu timingul, cu momentul în care pot să introducă un anumit medicament sau putem introduce un anumit medicament în Hotărârea de Guvern 720 pe lista medicamentelor compensate și gratuite. Astăzi, lista de așteptare pentru medicamente în România este de peste 1.100 de zile.

Dacă cineva își imaginează că păstrând actualul mecanism de pricing și rambursare a medicamentelor, actuala legislației scurtăm această perioadă, vreau să vă garantez și semnez azi aici că ne înșelăm cu toții”, a afirmat Horațiu Moldovan.

Președintele CNAS a participat miercuri la Conferința Națională de Sănătate Publică #UndeDoare, organizată de Consiliul Economic și Social, cu sprijinul CNAS și în parteneriat cu Biblioteca Central Universitară 'Carol I'.

Horațiu Moldovan a evidențiat că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile de sănătate pe cap de locuitor, sistemul fiind dependent de o singură sursă principală de finanțare, și anume asigurările sociale de sănătate.

În opinia sa, este necesară regândirea pachetului de servicii medicale de bază și definirea unui al treilea pachet de servicii, care ar putea include mai multe categorii.

„România este pe ultimul loc la veniturile, la cheltuielile de Sănătate pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Pe ultimul loc. Dar de ce?

Pentru că noi ne bazăm pe o singură sursă de finanțare. Noi ne bazăm pe asigurările sociale de sănătate. (...) Noi promitem în contractul-cadru că plătim tot. În realitate nu este așa. Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să aibă competiție, dar nu competiție pe fondul social. Trebuie să aibă competiție pe al treilea pachet, pe care astăzi nu îl avem”, a explicat Moldovan.

Președintele CNAS a avertizat că, în lipsa includerii influențelor salariale în tarifele contractate de spitale, o mare parte dintre unitățile sanitare ar putea ajunge la arierate.

„Dacă următorul guvern, acest Parlament nu va vota includerea influențelor salariale în TCP în maximum un an, majoritatea spitalelor din România vor avea arierate. Adică își vor închide porțile”, a precizat el.

Moldovan a atras atenția și asupra evoluției cheltuielilor cu medicamentele, în cazul în care mecanismul de stabilire a prețurilor și rambursare nu va fi reformat.

„Dacă nu facem reforma de pricing și rambursare a medicamentelor în jumătate de an, un an, vom pune lacătul pe farmacii”, a mai spus președintele CNAS.