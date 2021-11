Ce trebuie să ştii înainte să cumperi un scaun de birou ergonomic

Nu doar cei care lucreaza in fabrici sau medii de lucru vulnerabile sunt expusi unor conditii de munca nesigure. In mod surprinzator, si cei care lucreaza toata ziua de la birou pot dezvolta in timp o serie de probleme de sanatate. Unele studii moderne arata ca un procent mare de leziuni la locul de munca sunt legate de mobilierul necorespunzator, invechit sau nesigur. Este clar ca tehnologia a schimbat modul in care lucram. Era digitala a creat noi oportunitati pentru cei care lucreaza dar, in acelasi timp, a creat si noi probleme. Cu toate ca multe sarcini sunt acum mai rapid si mai usor de indeplinit, exista riscuri inerente pentru sanatatea si bunastarea celor care lucreaza multe ore la birou, in fiecare zi. Foarte multi din cei care lucreaza 8 ore la job ajung sa nu se ridice de pe scaun. Apoi, multi ignora adoptarea unei pozitii corecte, ceea ce agraveaza problemele de sanatate.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

In acest context, vorbim de ergonomie, aceasta stiinta moderna ce are in vedere crearea unui mediu de lucru cat mai eficient, pentru eliminarea riscurilor de sanatate si bunastare. Una din cele mai simple modalitati de a implementa bunele practici de ergonomie la locul de munca este prin folosirea de scaune birou ergonomice , de calitate.

De ce ai nevoie de un scaun de birou ergonomic?

1. Din motive de sanatate.

Principalul motiv pentru care merita sa investesti intr-un scaun de birou ergonomic, tine de sanatate. Un astfel de scaun de birou poate ajuta la ameliorarea durerilor de spate, la o buna sustinere a coloanei vertebrale, la mentinerea articulatiilor intr-o pozitie neutra si la combaterea durerilor de gat si de umeri, atat de des invocate de catre cei care petrec 6 - 8 ore la birou. De asemenea, folosirea unui scaun ergonomic poate minimiza si riscul de a dezvolta tulburari musculo-scheletice, care afecteaza spatele si gatul.

2. Din motive de confort.

Avand in vedere ca petreci o treime din zi pe scaunul de la birou, merita sa investesti intr-un model de calitate, care sa iti ofere confortul de care ai nevoie. Este foarte dificil sa ramai productiv si cu o stare pozitiva atunci cand lucrezi 6 sau 8 ore pe zi, intr-o pozitie inconfortabila.

In schimb, un scaun ergonomic poate fi ajustat in functie de forma naturala a corpului, devenind mult mai confortabil. In definitiv, fiecare persoana are o silueta aparte, motiv pentru care un scaun de birou ergonomic care sa se muleze pe statura fiecaruia este un lucru extrem de necesar.

3. Din rationamente de productivitate.

Un loc de munca neadecvat ar putea sa ne afecteze sanatatea mintala si productivitatea, iar acest lucru este de inteles. In conditiile in care petrecem atat de mult timp pe scaun, la birou, daca simtim durere si disconfort in tot acest timp, este practic imposibil sa dam randament, sa ramanem pozitivi si cu energie.

5. Pentru a face economii pe termen lung.

In loc sa cumperi un scaun de calitate indoielnica ce se poate defecta in cateva luni, este mai bine sa investesti intr-un scaun ergonomic, solid si de calitate. Chiar daca scaunele ergonomice sunt mai scumpe, in timp, investitia se amortizeaza si, ce este mai important, iti vei pastra sanatatea. Nimeni nu ar trebui sa-si sacrifice sanatatea, confortul si bunastarea, folosind un scaun nepotrivit, care antreneaza durerile de mijloc, spate, umeri, coloana si gat.

Cum alegi un scaun ergonomic de calitate?

Daca te-ai decis sa cumperi un nou scaun de birou ergonomic, iata la ce caracteristici ar trebui sa fii atent:

- Scaunul ar trebui sa fie reglabil pe inaltime.

Pentru ca fiecare om este construit intr-un fel anume, scaunul de birou ideal ar trebui sa se poate plia pe inaltimea utilizatorului. Atunci cand lucrezi, picioarele trebuie sa stea drepte pe podea (nu atarnate si nici ingramadite sub scaun). Pentru aceasta, verifica detaliile tehnice pe care magazinul de scaune de birou le ofera pentru fiecare model (dimensiunile scaunului, precum si intervalul de reglare pe inaltime).

- Spatarul scaunului ar trebui sa fie reglabil.

Acest lucru o sa-ti permita sa faci pauze si sa ajustezi scaunul intr-un mod care sa se potriveasca cel mai bine cu stilul tau de lucru.

- Scaunul ar trebui sa fie fabricat dintr-un material respirabil.

Un astfel de scaun este mult mai confortabil decat unul in care transpiri. Tesatura nu ar trebui sa fie prea tare (poate deveni dureroasa atunci cand petreci multe ore pe scaun), dar nici prea moale (nu va oferi un suport adecvat).

- Scaunul ar trebui sa ofere suport lombar.

Un bun sprijin lombar este important pentru a minimiza incordarea sau compresia pe discurile lombare din coloana vertebrala. Alege un scaun de birou ergonomic care urmeaza curba naturala a coloanei vertebrale.

- Scaunul de birou ar putea sa aiba si cotiere reglabile.

Acest lucru nu este atat de important, dar ofera un plus de confort. Ajustarea cotierelor poate reduce presiunea de pe umeri si gat, in anumite momente.

- Scaunul de birou ar trebui sa aiba roti confortabile.

Capacitate de a te deplasa cu scaunul in timp ce stai asezat, sporeste utilitatea acestuia. Ar trebui sa poti roti scaunul si sa poti ajunge cu usurinta in diferite locuri din spatiul de lucru (la dulapul din spate, la biroul colegului etc).

- Scaunul de birou ar trebui sa fie usor de reglat.

Asigura-te ca toate optiunile de ajustare sunt la indemana, fara sa fie nevoie sa te ridici de pe scaun sau sa te intorci intr-o pozitie incomoda. De obicei, cele mai bune scaune de birou au un piston sub sezut si pot fi usor reglate pe inaltime. De asemenea, reglarea spatarului si a cotierelor este la indemana.

- Scaunul de birou ergonomic poate avea si tetiera.

Acest lucru nu este obligatoriu, dar un scaun de birou cu tetiera sau cu spatar inalt, va fi mai confortabil pentru ca iti va permite sa relaxezi capul si se faci pauze dese.

Daca vei tine cont de aceste detalii si caracteristici de ergonomie, vei putea gasi un scaun de birou foarte confortabil, pe care sa-l poti folosi pe termen lung si care sa iti sustina sanatatea si productivitatea la munca. Pentru scaune de birou pentru adulti si copii, scaune directoriale, scaune gaming , scaune de birou cu mesh, piele sau material textil, verifica oferta actualizata in magazinul Drimus.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal