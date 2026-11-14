Se caută un om care să joace GTA VI. Salariul are șase cifre, iar oferta de angajare este cât se poate de reală

1 minut de citit Publicat la 23:15 14 Noi 2026 Modificat la 23:15 14 Noi 2026

Jocul se lansează pe 19 noiembrie. Foto: Getty Images

Platforma americană Kalshi caută un om pentru a-l plăti să transmită în direct noul joc Grand Theft Auto VI (GTA 6). Platforma a anunțat, joi, că dorește să angajeze un „cercetător GTA VI” și i-a asigurat pe potențialii candidați că acesta este un loc de muncă real, cu un salariu de șase cifre, scrie Business Insider.

„Căutăm pe cineva ai cărui părinți au spus că jocurile video nu vor plăti niciodată facturile. S-au înșelat și le puteți spune că noi am spus asta”, a transmis compania.

Kalshi a spus că această poziție la distanță presupune transmisiunea în direct a experienței de joc, de la miezul nopții din 19 noiembrie, data la care este programată lansarea mult așteptatului joc.

„Veți transmite în direct întreaga călătorie, veți analiza economia din Leonida și veți studia ce se întâmplă cu economia reală atunci când toată lumea are brusc o «urgență de familie» în ziua lansării. Vrem să găsim persoana care descoperă strategia optimă de a câștiga bani, creează un tabel pentru a o demonstra și este acuzată că strică jocul tuturor celorlalți”, a spus Kalshi.

Kalshi caută un „gamer și streamer consacrat” cu propriul canal, iar candidatul trebuie să folosească propria configurație. Plata pentru acest proiect variază între 100.000 și 120.000 de dolari, plus un bonus de finalizare de 15.000 de dolari.

Jucătorii din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare lansarea GTA 6 care se apropie cu pași repezi. Entuziasmul în jurul celei mai recente versiuni a început să crească în 2022, când un hacker a dezvăluit imagini din joc în timp ce acesta era în dezvoltare.

Rockstar Games, o filială a Take-Two Interactive, a anunțat oficial jocul video în 2023, la un deceniu după lansarea Grand Theft Auto V.