Ce avem de făcut înainte să stăm la soare. Pregătirea pentru plajă, externă şi internă

Trebuie să înţelegem foarte clar, că pregătirea cea mai importantă în ceea ce priveşte fotoprotecţia rămâne asocierea între pregătirea externă şi cea internă.

Înainte să ne expunem la soare, medicul dermatolog Viviana Iordache recomandă să ne ''încărcăm'' cu morcovi sau betacaroten, vitamina C, dar şi acid ortosilicic.

Pregătirea internă se face cu două-trei săptămâni, înainte de momentul în care dorim să ne expunem la ultraviolete. Ea se face cel mai corect cu morcovi, fie sub formă de suc de morcovi, fie sub formă de betacaroten care se găseşte în farmacii, cu o încărcare la cel puţin două săptămâni.

În al doilea rând, cu vitamina C, care se găseşte în citrice şi în frunzele verzi. Betacarotenul rămâne în organism şase săptămâni după încărcare, pe când vitamina C se elimină zilnic. Cura cu vitamina C trebuie să fie zilnică. Nu în ultimul rând cu acid ortosilicic care să creeze o piele un pic mai densă sare să reziste mai mult la iradierea cu ultraviolete.

Şapca, pălăria cu bor dar şi cremele cu fotoprotecţie sunt cele care ne protojează de ultraviolete.

Din punct de vedere extern, cea mai bună fotoprotecţie este cea mecanică: şapca, pălăria cu bor. Abia pe locul trei este fotoprotecţia chimică, respectiv produse pe care scrie că sunt fotoprotectoare. În ceea ce priveşte produsele care sunt dedicate feţei, ele sunt pe două categorii. Este categoria produsului cosmetic pe care îl găsim în orice supermarket şi în magazinele cosmetice şi este catgoria produsului dermato-cosmetic pe care îl găsim în farmacii'', a explicat dermatologul Viviana Iordache