Ce mâncăm de Revelion şi ce trebuie să avem pe masă, ca să ne meargă bine. Nutriţionist: Paharele, pline cu 12 boabe de struguri

"Altadata Revelionul insemna placinta cu ravas, lozul in plic ales si desfacut la miezul noptii, program TV special si petrecere cu mult dans pana la ziua.

Paharele cu 12 boabe de struguri albi să nu lipseacă de pe masa de Anul Nou

In acest an putem rememora acele vremuri, e un Revelion special petrecut cu familia apropiata, fara prieteni si fara iesiri la artificii in miez de noapte.

Insa fata alba de masa, craciunita rosie si frumoasa, bolurile cu salate de toate felurile care sa contine cat mai mult verde, fructiera cu mere rosii si alte fructe rotunde, paharele pregatite cu 12 bobite de struguri albi sunt elemente prezente pe masa de Anul Nou.

Ce mâncăm de Revelion. Sfatul nutriţioniştilor

Aperitive usoare pe baza de carne de curcan si multe legume de sezon (gulie, ridichi, foi de salata verde), dar si salata boeuf cu maioneza de casa facuta cu ulei presat la rece, piftie degresata de pasare cu legume prinse in aspic si cat mai putina sare.

Ce aperitive uşoare servim de Revelion

Pestele alb si friptura de pasare, multe salate si legume colorate (ardei verde, rosu, portocaliu, ceapa rosie, ciuperci, dovlecei) la gratar pot fi cateva idei de alimente de bun augur pentru Noul An si, in plus, mai usor de digerat la ore asa tarzii.

Masa de Revelion 2021 va fi cantitativ simbolica pentru ca ea este despre bucuria momentului, despre speranta pentru normalitate, despre a fi sanatosi, despre a fi mai buni", a spus nutriţionistul Lygia Alexandrescu, joi, la Antena 3.