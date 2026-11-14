Mayașii au folosit atât de multă vopsea roșie, încât și-au otrăvit sursele de apă cu mercur

2 minute de citit Publicat la 15:00 14 Noi 2026 Modificat la 15:00 14 Noi 2026

Mayașii au folosit atât de multă vopsea roșie, încât și-au otrăvit sursele de apă cu mercur. Sursa colaj foto: Getty Images

Fascinația mayașilor pentru culoarea roșie a transformat lacurile în surse de contaminare cu mercur. Cercetătorii au descoperit concentrații extrem de ridicate de mercur în probele de sedimente prelevate din Mexic, fenomenul fiind pus pe seama pasiunii mayașilor pentru vopseaua roșie, relatează Live Science.

Mayașii au folosit atât de multă vopsea roșie, încât au contaminat accidental cu mercur lacurile și cursurile de apă, arată un nou studiu, publicat recent, conform sursei citate.

Problema era cinabrul, un mineral roșu aprins compus din mercur și sulf, care este cunoscut și sub denumirea populară de "sângele dragonului". Scurgerile provenite de la vopsea pot ajunge în cursurile de apă, unde bacteriile anaerobe transformă apoi cinabrul în metilmercur extrem de toxic, în sedimentele lacurilor. În timp, metilmercurul se acumulează în concentrații tot mai mari de-a lungul lanțului trofic.

Mayașii antici, un popor care a trăit în ceea ce astăzi reprezintă sudul Mexicului și America Centrală și ai cărui descendenți există și în prezent, vopseau aproape totul în roșu. Arheologii au descoperit nenumărate artefacte cărora mayașii le-au dat culoarea roșie, printre care sculpturi, monumente, ziduri, piețe, vase de ceramică, precum și trupurile celor decedați, în cadrul ritualurilor funerare ceremoniale. Cinabrul era un pigment frecvent utilizat în vopseaua pe care o preparau, alături de ocrul roșu, care își datorează culoarea unui mineral de fier netoxic, numit "hematit".

Însă pasiunea mayașilor pentru culoarea roșie – care simboliza pentru ei soarele, sângele și viața – a provocat un dezastru ecologic, întrucât apele din apropiere au fost contaminate de scurgerile de cinabru, a explicat Matthew Waters, autorul principal al studiului și cercetător la Universitatea Auburn din statul Alabama.

"Ei ar fi observat o schimbare neobișnuită a culorii apei (...) și o scădere a productivității acesteia, de exemplu, o diminuare a cantității de pește disponibil ca sursă de proteine", a declarat Matthew Waters pentru publicația Live Science.

Studii anterioare identificaseră deja dovezi ale unor concentrații ridicate de mercur în zonele muntoase din sudul regiunii Maya și în zonele joase din partea central-sudică a acesteia, însă nimeni nu investigase în detaliu nivelul acestui mineral toxic în Peninsula Yucatán din Mexic.

Pentru a cerceta fenomenul, Matthew Waters și colegii săi au analizat concentrațiile de mercur din sedimentele mâloase din Peninsula Yucatán, datând din perioada civilizației mayașe. Oamenii de ştiinţă au descoperit dovezi copleșitoare ale contaminării cu mercur, provenit, cel mai probabil, din vopselele pe bază de cinabru, potrivit studiului publicat pe 4 noiembrie în revista Science Advances.

"Noi nu ne-am imaginat că (n.r.: mayașii) îl foloseau în cantitățile pe care le-am descoperit", a declarat Waters.

În urma studiului s-au descoperit concentrații extrem de ridicate de mercur în carote de sedimente prelevate din două situri din perioada civilizației mayașe: Lacul Cobá, un lac puțin adânc situat în apropierea orașului mayaș cu același nume, și Cenote Xcach – scris și sub deumirea X-Canché –, o dolină inundată, aflată lângă ruinele unui oraș din junglă, pe care arheologii l-au cercetat în foarte mică măsură.

Carotele de sedimente oferă informații despre compoziția solului și a apei de-a lungul unei perioade de peste 2.000 de ani. Perioadele în care s-a produs contaminarea cu mercur coincid cu mai multe etape din perioadele preclasică și clasică ale civilizației mayașe, desfășurate aproximativ între anii 40 și 820 d.Hr.