Pacienții seropozitivi sub tratament eficient nu transmit virusul HIV

foto: Pixabay.com

O persoană seropozitivă tratată eficient nu transmite HIV, virusul care declanşează SIDA. Un studiu a confirmat vineri această afirmaţie, promovată de mai mulţi ani de organizaţiile care militează împotriva HIV, arătând importanţa pe care un acces mai bun la tratament poate să o aibă în limitarea epidemiei de SIDA, informează AFP.



Această cercetare de mare amploare, realizată în 14 ţări europene, a monitorizat timp de opt ani aproximativ o mie de cupluri de bărbaţi care au întreţinut raporturi sexuale neprotejate şi în cadrul cărora unul dintre parteneri era seropozitiv dar cu o sarcină virală nedetectabilă, graţie medicamentelor antiretrovirale.



Rezultatul: niciun caz de transmitere a HIV nu a fost observat în cadrul acestor cupluri, au concluzionat autorii studiului, publicat în revista medicală britanică The Lancet.



Concluziile acestei cercetări le întăresc pe cele la care autorii au ajuns după prima fază a studiului, publicate în 2016. Nicio infectare nu a fost constatată atunci, după o monitorizare de 1,3 ani ce a vizat 900 de cupluri heterosexuale şi homosexuale, însă cercetătorii au preferat să rămână prudenţi în această chestiune.



Ei considerau că nu putea fi exclus în totalitate riscul de transmitere a bolii, în special în cazul raporturilor anale, pentru care perioada de monitorizare ar fi trebuit să fie mai îndelungată.



De această dată, "rezultatele noastre aduc o dovadă concludentă pentru bărbaţii gay şi anume că riscul de transmitere a HIV în prezenţa unei terapii antiretrovirale care suprimă sarcina virală este zero", a declarat Alison Rodger, profesoară la University College London şi coordinatoare a studiului.



"U = U"



"Acest mesaj puternic poate să ajute pentru a pune capăt pandemiei de HIV, evitând transmiterea virusului şi combătând stigmatizarea şi discriminarea la care sunt supuse multe dintre persoanele care trăiesc cu HIV", a adăugat cercetătoarea britanică.



Principiul potrivit căruia o persoană aflată sub tratament nu mai transmite virusul, rezumat prin sloganul "U = U" ("Undetectable equals Untransmittable" / "Nedetectabil egal Netransmisibil"), este apărat de mulţi ani de asociaţiile care luptă împotriva SIDA.



În pofida acestui fapt, "medicii generalişti, care nu sunt specializaţi, dar care îi monitorizează pe cei mai mulţi dintre pacienţii care trăiesc cu HIV, consideră în continuare că există 'mai puţine riscuri' de transmitere", a subliniat Aurelien Beaucamp, preşedintele asociaţiei franceze AIDES, contactat de AFP.



Studiul "poate să contribuie la promovarea mesajului conform căruia 'nu există risc'", a adăugat el.



Această idee a apărut pentru prima dată în 2008, într-un raport al Comisiei federale elveţiene pentru probleme legate de SIDA (în prezent CFSS), cunoscut de atunci sub numele de "Swiss statement".



După un val iniţial de opoziţie, ideea menţionată reprezintă de acum o parte integrantă din strategiile adoptate de organizaţii precum ONUSIDA, ce vizează stoparea epidemiei până în 2030, bazându-se pe trei piloni: 90% dintre persoanele infectate să fie la curent cu faptul că sunt seropozitive, 90% dintre aceste persoane să aibă acces la antiretrovirale şi 90% dintre persoanele aflate sub tratament să aibă o sarcină virală nedetectabilă.



Distanţa care rămâne de parcurs până la îndeplinirea acestor obiective rămâne însă una considerabilă, deoarece mai puţin de două treimi (59%) dintre persoanele seropozitive se află în prezent sub tratament, situaţie marcată de disparităţi importante între ţările occidentale şi ţările în curs de dezvoltare.



Într-un comentariu independent publicat alături de acest studiu, Myron Cohen, unul dintre pionierii cercetărilor despre eficienţa tratamentelor anti-HIV pentru a reduce infectările, consideră că rezultatele obţinute de Alison Rodger şi colegii ei drept "importante", dar a subliniat că omenirea nu poate să îşi bazeze strategia de prevenţie doar pe acest principiu.



"Nu este întotdeauna uşor ca oamenii să fie depistaţi cu HIV sau să aibă acces la îngrijiri medicale, cu atât mai mult cu cât teama, stigmatizarea, homofobia (...) continuă să îngreuneze tratamentele contra HIV", a subliniat Myron Cohen, profesor la Universitatea Carolina de Nord din Statele Unite.



"În plus, diagnosticarea infecţiei cu HIV este dificilă în primele stadii ale sale, perioadă în care transmiterea virusului este foarte eficientă", a adăugat expertul american.



Printre limitele cercetării lor, autorii noului studiu notează tocmai faptul că majoritatea participanţilor seropozitivi luau deja antiretrovirale de mai mulţi ani şi, deci, oamenii de ştiinţă dispuneau de "date limitate despre riscul de transmitere în cursul primelor luni de terapie antiretrovirală".



De la debutul epidemiei de SIDA, declanşată în anii 1980, aproximativ 78 de milioane de persoane au fost infectate cu HIV, iar 35 de milioane de oameni au murit din cauza acestei boli.



În ciuda progreselor înregistrate în domeniul prevenţiei şi al tratamentelor, se produc încă 1,8 milioane de noi infectări şi aproape 1 milion de decese în fiecare an, potrivit statisticilor publicate de ONUSIDA.