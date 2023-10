Prima fabrică de roboți umanoizi se va deschide la sfârșitul anului

Roboţii umanoizi vor lucra cot la cot cu oamenii în domenii grele, precum descărcarea remorcilor și mutarea coletelor. Iar asta foarte curând.

Prima fabrică, denumită RoboFab, se va deschide la sfârșitul acestui an și va produce roboţi umanoizi pe bandă rulantă. Inginerii spun că speră să producă peste 10.000 de roboți anual, care vor purta numele de Digit.

Fiecare va avea o înălțime de puțin sub 1,80 metri și vor avea două mâni şi două picioare.

Vor putea percepe când un obstacol se află în faţa lor pentru a-l evita, iar astfel vor putea lucra şi printre oameni, scrie cotidianul american, USA Today.

Robotul Digit va fi disponibil în general pentru clienții comerciali în 2025.

De asemenea, robotul poate percepe când un om sau o barieră se află în calea sa și poate naviga în jurul acestora, permițându-i să lucreze fără probleme alături de oameni. În ceea ce privește avantajele și dezavantajele, Laurențiu Matache, realizator 24 IT, a vorbit despre cât de mult ne influența viața prezența acestor roboți.

”La expozițiile internaționale la care am fost și am văzut astfel de roboți umanoizi, principalul avantaj este că ei vor putea face muncile periculoase sau vor putea să intervină în situații periculoase. Pe lângă acest lucru, am văzut și eu planurile companiei respective de a da viață celor zece roboți umanoizi, care să preia muncile pe care oamenii nu mai sunt interesați să le mai facă, mai ales în zona de producție.

Vedeam că o să deschidă o fabrică foarte mare, iar după ce vor fi asamblați primii roboți, atunci ei vor lucra la rândul lor să asambleze alți roboți. Probabil va fi un trend în viitor și știm că și în momentul de față roboții lucrează în industrie, dar nu roboți umanoizi, acei roboți de producție.

Probabil că vom vedea din ce în ce mai mulți roboți în zona de producție, de diverse lucruri mai grele decât ar fi pentru oameni. Cu siguranță va fi mult mai ieftin să angajezi pe cineva pe care nu trebuie să-l plătești, dar vom vedea o scădere a joburilor.

Am văzut că și în zona medicală există. De exemplu, te duci la stomatolog, faci radiografie, iar IA (inteligența artificială) îți dă rezultatul. Deci, practic, IA a înlocuit și un medic radiolog”, a declarat Laurențiu Matache, realizator 24 IT.