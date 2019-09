Ultimii doi rinoceri albi nordici de pe planetă sunt femele. Cum vor cercetătorii să salveze specia de la dispariţie

Doi embrioni viabili de rinocer alb au fost obţinuţi de cercetători în încercarea de a salva de la dispariţie această specie.

Ovulele utilizate au fost prelevate în august de la ultimele două exemplare de rinocer alb rămase în viaţă - femelele Najin şi Fatu, care trăiesc în Kenya - şi au fost inseminate artificial într-un laborator din Cremona, Italia, cu spermă recoltată de la doi rinoceri albi nordici decedaţi.



„După o perioadă de incubaţie de zece zile, două dintre ovulele lui Fatu s-au dezvoltat în embrioni viabili, crioconservaţi pentru un transfer în viitor. Ovulele lui Najin nu au condus la obţinerea de embrioni viabili”, a explicat Cesare Galli de la Avantea Laboratories din Cremona.



Embrionii congelaţi ar putea fi transferaţi în corpul unor mame surogat de rinocer alb sudic deoarece nici Najin, nici Fatu nu pot susţine o sarcină din cauza unor probleme de sănătate.



Procedura este rezultatul a mai multor ani de cercetare şi strângeri de fonduri după ce încercările de înmulţire a acestor pachiderme pe cale naturală nu au dat rezultate.

