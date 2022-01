El este tânărul român care a inventat masca chirurgicală inteligentă. Are doar 19 ani

Viorel Ionut Bohotici studiază inginerie electronică și e în primul an la Politehnică în Torino.

Ideea i-a venit când a citit un sondaj potrivit căruia peste 70% dintre participanți purtau aceeași mască uneori mai multe zile la rând, chiar dacă știau că nu mai e eficientă.

Tânărul român a făcut prototipul în liceu, anul trecut, iar acum masca e brevetată și Viorel Ionuț o va prezenta luna viitoare la Dubai Expo.

”Am decis să fac masca anul trecut, când eram la liceu. Mi-a venit ideea după ce am citit un sondaj pe internet potrivit căruia lumea utilizează masca mai multe zile decât ar fi trebuie.

Am decis să fac dispozitivul și am făcut niște studii în laborator și după am decis să folosesc dispozitivul singur, acasă”, povestește tânărul.

”Este o mască medicală normală, dar este un dispozitiv care acoperă masca și când se termină utilizarea măștii își schimbă total culoarea. Poate deveni albastru, maroniu sau portocaliu, depinde de substanța utilizată.

Dispozitivul funcționează cu niște enzime și niște proteine”, a mai dezvăluit Viorel Ionut Bohotici.

În acest moment, tânărul așteaptă să își prezinte invenția la EXPO Dubai, însă a primit o mulțime de oferte și din partea producătorilor Italieni.

