Autoritățile au investit bani grei pentru a ne avertiza cu privire la pericolul ce se ascunde în spatele consumului exagerat de sare. Chiar dacă dezbaterile cu privire la aportul extra de sare nu au ajuns la rezultate clare, se consideră că excesul de sare se ascunde în spatele unor probleme grave de sănătate. Sarea crește presiunea sângelui, ceea ce se traduce în creșterea tensiunii arteriale.

Ți-e tot timpul poftă de ceva sărat? Ai putea suferi de această boală. 40% dintre români o au

Medicii asociază excesul de sare și cu colesterolul mărit și afectiunile rinichilor, în special a insuficienței renale, care poate fi fatală. De asemenea, excesul de sare contribuie la pierderea calciului prin urină, ceea ce în timp, odată cu înaintarea în vârstă, poate contribui la apariția osteoporozei. Consumul excesi de sare poate conduce la atac cerebral, una dintre principalele afecțiuni ce cauzează decesul prematur.

România este pe locul patru în Europa ceea ce priveşte mortalitatea cauzată de bolile cardiovasculare, de care suferă 40% dintre români, conform statisticilor.

Mihaela Bilic, despre sare

”Care este ingredientul fără de care n-am putea trăi, de care depinde viața și sănătatea noastră? Ei bine, sarea. Sau mai bine spus apa și sarea, obligatoriu împreună. Fără sare apa nu poate fi menținută în celule, ca urmare ne-am deshidrata și am muri, deci corpul are grijă să ceară sare, știe să facă asta. Nu degeaba sarea în bucate este binevenită, fară sare nimic nu are gust.

Concluzia: corpul cere sare iar capul cere zahăr, ca și cum am avea 2 ființe în interiorul nostru care cer să fie satisfăcute. Nu e nimic mai firesc decât un mic desert la finalul unei mese, o arată tradițiile culinare din lumea întreagă. E normal ca după ce ne hrănim corpul, să-i dăm și creierului un mic premiu de liniștire, ca să fie cuminte și ascultător.

Când apar problemele? Când capul nostru o ia razna și cere mereu recompense, iar și iar. Nu pentru că așa i s-a năzărit, ci pentru că zahărul (dar și pâinea și făinoasele) sunt cel mai eficient anestezic pentru tristețe, anxietate, nemulțumire, energie negativă, stres, oboseală.”, susține medicul Mihaela Bilic.

Cum îți dai seama că ai prea multă sare în corp

În primul rând, îți va fi sete pentru că organismul are nevoie de apă pentru a dizolva sodiul. Balonarea și arsurile la urinare sunt alte semnale în acest sens. Îți mai poți da seama că ai consumat prea multă sare dacă în urma strângerii sau apăsării pielii de pe corp, vor rămâne pete albe.

Cum reduci consumul de sare

Specialiștii recomandă să consumăm maximum 3 grame de sare pe zi, însă este greu să măsurăm cantitatea de sare pe care o ingerăm pentru că de multe ori acesta este un ingredient ascuns în multe produse.

Cu toate acestea, putem renunța sau consuma cu moderație alimente procesate și fast-food. Murăturile, mezelurile, măsinele, supele instant și conservele conțin, de asemenea, sare în exces. Pentru a păstra savoarea preparatelor, poți înlocui sarea cu alte condimente, precum piperul, usturoiul, ceapa, ardeiul iute, dafin, oregano, rozmarin sau busuioc.