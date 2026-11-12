Cine a câștigat Finala Asia Express 2026: Câștigătorii au ajuns primii la amuleta supremă de pe Drumul Mătăsii și au luat marele premiu

3 minute de citit Publicat la 00:07 12 Noi 2026 Modificat la 00:07 12 Noi 2026

Marea finală Asia Express 2026 - Drumul Mătăsii. Sursa foto: Captură video Antena 1

Marea finală Asia Express 2026 - Drumul Mătăsii și-a desemnat câștigătorii. Echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc a câștigat sezonul 9 al concursului. Ei au ajuns primii la Irina Fodor și au ridicat Amuleta Supremă, după o cursă plină de adrenalină, emoții și provocări dificile desfășurate în Shanghai.

În ultima confruntare a sezonului 9, cele două echipe finaliste - Valerie Lungu și Alex Gâlcă și echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc - au luptat pentru marele premiu, în valoare de 30.000 de euro, după două luni de aventură pe Drumul Mătăsii.

Competiția a fost difuzată miercuri seară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, într-o ediție în care concurenții au fost nevoiți să își depășească limitele fizice și emoționale.

Fiecare misiune a contat în stabilirea echipei câștigătoare, iar finalul cursei a adus momentul mult așteptat de telespectatorii emisiunii.

Cine sunt câștigătorii Asia Express 2026, sezonul 9

Gabi Torje și Alin Alexuc au fost în echipa care a câștigat marea finală Asia Express – Drumul Mătăsii, după ce au reușit să ducă la bun sfârșit toate misiunile și să ajungă la Irina Fodor înaintea adversarilor.

În ultimul duel al sezonului s-au confruntat două echipe puternice, care au demonstrat pe parcursul competiției că au ambiție, determinare și capacitatea de a face față situațiilor imprevizibile.

De o parte s-au aflat Valerie Lungu și Alex Gâlcă, un cuplu care a reușit să transforme diferențele dintre ei într-un avantaj și care a luptat pentru fiecare victorie. De cealaltă parte au fost Gabi Torje și Alin Alexuc, doi sportivi obișnuiți cu presiunea competițiilor și cu lupta pentru primul loc.

Proba extremă de la etajul 88 al unui zgârie-nori din Shanghai

Una dintre cele mai spectaculoase provocări ale finalei i-a dus pe concurenți la etajul 88 al celebrului Jin Mao Tower din Shanghai.

Suspendați în chingi, finaliștii au fost nevoiți să parcurgă o platformă exterioară aflată la mare înălțime și să execute o serie de poziții pentru fotografii. Imaginile obținute le-au oferit cifrele de care aveau nevoie pentru a putea continua cursa.

Misiunea le-a testat curajul, echilibrul și capacitatea de a-și controla emoțiile, într-un moment în care presiunea competiției era deja foarte mare.

Enigme, provocări subacvatice și probe care le-au testat limitele

Proba de la înălțime a fost doar una dintre misiunile pregătite pentru finaliști. Pe parcursul cursei din Shanghai, cele două echipe au avut de descifrat coduri inspirate de simbolistica numerelor în cultura chineză și au rezolvat enigme în cartierele artistice ale orașului.

O altă provocare a fost cea fotografică subacvatică, în cadrul căreia unul dintre concurenți a trebuit să intre în rolul unei sirene. Finaliștii au trecut și printr-un escape room, unde au avut nevoie de atenție, rapiditate și spirit de echipă pentru a găsi soluțiile corecte.

Nici probele menite să le testeze rezistența și toleranța nu au lipsit. Într-o piață tradițională, concurenții au fost nevoiți să manipuleze insecte, iar o misiune inspirată de reflexologia chinezească le-a pus la încercare rezistența fizică și capacitatea de comunicare.

Oboseala acumulată după două luni de competiție, emoțiile și dorința de a câștiga au făcut ca fiecare etapă să fie importantă în lupta pentru Amuleta Supremă.

Final spectaculos, la Perla Orientului

La capătul Drumului Mătăsii, Irina Fodor i-a așteptat pe finaliști într-unul dintre cele mai emblematice locuri din Shanghai, în zona dominată de celebra Perlă a Orientului.

Într-un decor impresionant, transformat de spectacolul de lumini, competiția și-a găsit câștigătorii. (nume câștigători) au ridicat Amuleta Supremă și au devenit învingătorii sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii.

Sezonul 9 Asia Express a ajuns astfel la final, după o aventură de două luni, în care concurenții au traversat Uzbekistanul și China, au parcurs mii de kilometri și au trecut prin numeroase provocări care le-au testat limitele fizice și psihice.