Finala Asia Express 2026, astăzi, 11 noiembrie: Concurenții vor fi suspendați în chingi la etajul 88 al unui zgârie-nori din Shanghai

3 minute de citit Publicat la 14:55 11 Noi 2026 Modificat la 15:06 11 Noi 2026

Probă la Marea finală Asia Express 2026, sezonul 9 – Drumul Mătăsii. Sursa foto: Antena

Marea finală Asia Express, sezonul 9 – Drumul Mătăsii, are loc miercuri, 11 noiembrie 2026, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Două echipe se vor confrunta pentru marele premiu, într-o cursă spectaculoasă desfășurată în Shanghai, care va include și o probă extremă la etajul 88 al unui zgârie-nori celebru.

Aventura Asia Express – Drumul Mătăsii ajunge la final! După două luni de competiție, mii de kilometri parcurși și numeroase provocări, două echipe au rămas în cursa pentru marele premiu. Valerie Lungu și Alex Gâlcă se vor confrunta cu Gabi Torje și Alin Alexuc în Marea Finală, care va avea loc miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Ultima etapă a competiției se anunță una spectaculoasă, cu probe extreme, momente tensionate și o provocare la înălțime, chiar la etajul 88 al unui celebru zgârie-nori din Shanghai.

Cele două echipe vor lupta pentru Amuleta Supremă, care îi așteaptă la capătul cursei. Finaliștii au demonstrat de-a lungul sezonului că au ambiția și determinarea necesare pentru a ajunge până aici, însă numai una dintre echipe va putea revendica titlul de câștigătoare Asia Express – Drumul Mătăsii.

Valerie Lungu și Alex Gâlcă, față în față cu Gabi Torje și Alin Alexuc

Finala îi aduce în prim-plan pe doi concurenți care au învățat să își transforme diferențele într-un avantaj: Valerie Lungu și Alex Gâlcă. Cei doi au luptat pentru fiecare victorie și au reușit să treacă împreună peste obstacolele întâlnite pe parcursul competiției.

De cealaltă parte se află Gabi Torje și Alin Alexuc, doi sportivi obișnuiți cu presiunea întrecerilor și cu lupta pentru primul loc. Experiența competițională, rezistența fizică și capacitatea de a lua decizii rapide ar putea conta decisiv în această ultimă confruntare.

După două luni în care au fost nevoiți să se adapteze unor situații imprevizibile, să depășească barierele lingvistice și să găsească soluții în momente dificile, finaliștii trebuie să își păstreze concentrarea până la ultima probă.

Provocare extremă la etajul 88 al unui zgârie-nori din Shanghai

Shanghai va deveni decorul ultimei confruntări din Asia Express, iar una dintre cele mai spectaculoase misiuni îi va duce pe concurenți la etajul 88 al celebrului Jin Mao Tower.

Suspendați în chingi, aceștia vor trebui să parcurgă o platformă exterioară aflată la mare înălțime și să execute o serie de poziții pentru fotografii. Imaginile îi vor ajuta să obțină cifrele necesare pentru a continua cursa.

Proba le va pune la încercare curajul, echilibrul și capacitatea de a-și controla emoțiile. La o asemenea înălțime, orice ezitare poate deveni o problemă, mai ales într-un moment în care presiunea competiției este deja uriașă.

Enigme, provocări subacvatice și probe care le vor testa limitele

Misiunea de la Jin Mao Tower este doar începutul unei serii de provocări pregătite pentru finaliști. Aceștia vor trebui să descifreze coduri inspirate de simbolistica numerelor în cultura chineză și să rezolve enigme în cartierele artistice ale Shanghaiului.

Printre probe se numără și o provocare fotografică subacvatică, în cadrul căreia unul dintre concurenți va trebui să se transforme într-o sirenă. De asemenea, echipele vor intra într-un escape room, unde vor avea nevoie de inteligență, viteză și multă atenție pentru a găsi soluțiile corecte.

Nici repulsiile nu vor fi ocolite. Într-o piață tradițională, concurenții vor trebui să manipuleze insecte, în timp ce o altă misiune, inspirată de reflexologia chinezească, le va testa rezistența și capacitatea de a comunica eficient.

Pe măsură ce se vor apropia de finalul cursei, oboseala acumulată și dorința de a câștiga vor pune și mai multă presiune asupra celor două echipe. Fiecare secundă va conta, iar orice greșeală le-ar putea compromite șansele la marele premiu.

Cine va câștiga Asia Express 2026 – Drumul Mătăsii?

La capătul ultimei curse, Irina Fodor îi va aștepta pe finaliști într-unul dintre cele mai emblematice locuri din Shanghai, în zona dominată de celebra Perlă a Orientului.

Finalul competiției va fi marcat de un spectacol impresionant de lumini, iar una dintre cele două echipe va avea ocazia să ridice Amuleta Supremă și să devină câștigătoarea sezonului Asia Express – Drumul Mătăsii.

Va reuși echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gâlcă să ajungă prima la Irina Fodor sau vor câștiga Gabi Torje și Alin Alexuc? Răspunsul va fi aflat în Marea Finală Asia Express, miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.