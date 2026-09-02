Asia Express 2026 începe săptămâna aceasta. Lista cu concurenții, echipele și programul de difuzare în sezonul 9 - Drumul Mătăsii

4 minute de citit Publicat la 16:05 02 Sep 2026 Modificat la 16:05 02 Sep 2026

Maurice Munteanu și Connie Preda la Asia Express 2026, Drumul Mătăsii sezonul 9. Sursa foto: Antena

Asia Express revine în 2026 la Antena 1 cu sezonul 9, iar concurenții sunt pregătiți să pornească pe unul dintre cele mai spectaculoase trasee de până acum. „Drumul Mătăsii” începe săptămâna aceasta, iar cele nouă echipe vor traversa Uzbekistan și China. Iată cine sunt concurenții și când poate fi urmărit noul sezon.

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Asia Express. Sezonul 9 al reality-show-ului de aventură începe duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 20:00, la Antena 1.

Noul sezon poartă numele „Asia Express – Drumul Mătăsii” și îi va purta pe cei 18 concurenți prin Uzbekistan și China, într-o cursă în care vor trebui să se descurce cu resurse limitate, să găsească transport și cazare și să ducă la bun sfârșit probele pregătite de producători.

După premiera de duminică, emisiunea va fi difuzată în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Cine sunt concurenții de la Asia Express 2026

În sezonul 9 au fost pregătite nouă echipe, formate din 18 vedete. Printre concurenți se află artiști, oameni de televiziune, sportivi, creatori de conținut și personalități cunoscute din lumea modei și a divertismentului.

Cheloo și Mihai Ban

Cheloo pornește în aventura Asia Express alături de Mihai Ban, partenerul său din competițiile de off-road și Dakar.

Cei doi vor trebui să se adapteze rapid condițiilor de pe Drumul Mătăsii și să facă față probelor din Uzbekistan și China.

Maurice Munteanu și Connie Preda

Criticul de modă și juratul de la „Bravo, ai stil!” Maurice Munteanu participă la competiție alături de designerul Connie Preda.

Cei doi formează una dintre echipele care au atras atenția încă de la anunțarea distribuției, iar experiența lor pe traseu va putea fi urmărită începând cu 6 septembrie.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

Mirela Vaida participă la Asia Express alături de cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă.

Cele două vor încerca să facă față probelor fizice și situațiilor neprevăzute de pe traseu.

Radu Isac și Eduard Hordilă

Comediantul Radu Isac și Eduard Hordilă pornesc împreună în cursa de pe Drumul Mătăsii.

Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu

Fostul fotbalist Gabi Torje face echipă cu luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu.

Cei doi vin cu experiență sportivă, însă Asia Express presupune mai mult decât rezistență fizică: concurenții trebuie să se descurce în situații în care nu controlează transportul, cazarea sau condițiile în care ajung să petreacă noaptea.

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu formează una dintre echipele feminine ale sezonului 9.

Cele două sunt cunoscute publicului din aparițiile lor în televiziune și din mediul online.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Influencerii Valerie Lungu și Alex Gîlcă pornesc împreună în aventura Asia Express.

Prezența lor aduce în competiție o echipă reprezentativă pentru generația activă în mediul digital.

Mirela Retegan și Maya

Fondatoarea Zurli, Mirela Retegan, participă la Asia Express împreună cu fiica sa, Maya.

Echipa mamă-fiică va trebui să gestioneze atât presiunea competiției, cât și provocările unei călătorii în care confortul și rutina de acasă dispar aproape complet.

What's UP și Miky

What's UP participă în sezonul 9 alături de soția sa, Miky.

Cei doi vor încerca să ajungă cât mai departe pe Drumul Mătăsii, într-o competiție în care relația dintre parteneri poate fi pusă la încercare de oboseală, stres și probele dificile.

Pe unde trece Drumul Mătăsii

Sezonul 9 a fost filmat în Uzbekistan și China, două țări care oferă producției decoruri și contexte culturale foarte diferite. Traseul este inspirat de vechiul Drum al Mătăsii, una dintre cele mai cunoscute rute comerciale și culturale din istorie.

Concurenții vor avea de parcurs mii de kilometri și vor fi puși în situația de a se descurca fără confortul obișnuit.

Ca și în sezoanele precedente, autostopul, găsirea unui loc unde să doarmă, îndeplinirea misiunilor și interacțiunea cu localnicii reprezintă elemente importante ale competiției.

Cine prezintă Asia Express 2026

Sezonul 9 este prezentat de Irina Fodor, care revine în rolul de gazdă a competiției.

Prezentatoarea se află alături de concurenți pe traseu și coordonează etapele și probele competiției.

În materialele de promovare pentru noul sezon, Irina Fodor a povestit inclusiv despre peripețiile întâmpinate în timpul filmărilor din Uzbekistan.

Când începe Asia Express 2026

Premiera sezonului 9 are loc duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 20:00, la Antena 1.

Programul anunțat pentru noul sezon este:

Duminică: de la ora 20:00

Luni: de la ora 20:30

Marți: de la ora 20:30

Miercuri: de la ora 20:30

Episoadele pot fi urmărite atât la Antena 1, cât și online, pe AntenaPLAY.

Ce îi așteaptă pe concurenți pe Drumul Mătăsii

Asia Express păstrează și în sezonul 9 principiul de bază al competiției: concurenții trebuie să parcurgă traseul cu resurse limitate și să se bazeze pe ajutorul oamenilor întâlniți pe drum.

În locul confortului unui circuit turistic obișnuit, cele nouă echipe vor avea parte de probe, curse contra cronometru și situații neprevăzute.

Uzbekistanul și China aduc și o componentă culturală importantă. Concurenții vor intra în contact cu comunități locale, vor descoperi tradiții și obiceiuri diferite și vor trebui să se adapteze unor contexte pe care nu le pot controla.

Pentru cele nouă echipe, obiectivul rămâne același: să reziste cât mai mult, să evite eliminarea și să ajungă până la finalul competiției.

Cine sunt cele nouă echipe de la Asia Express 2026

Lista completă este:

Cheloo și Mihai Ban Maurice Munteanu și Connie Preda Mirela Vaida și Oana Tomoiagă Radu Isac și Eduard Hordilă Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu Loredana Chivu și Anamaria Mocanu Valerie Lungu și Alex Gîlcă Mirela Retegan și Maya What's UP și Miky

Cele nouă echipe au pornit deja în aventura filmată pe Drumul Mătăsii, iar telespectatorii vor putea vedea rezultatul călătoriei începând de duminică, 6 septembrie.