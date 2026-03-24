Cine sunt concurenţii din noul sezon "Asia Express - Drumul Mătăsii". Un mix de vedete cum n‑a mai fost

Mirela Vaida şi cântăreaţa de muzică populară, Oana Tomoiagă, fac echipă la Asia Express 2026. Sursa foto: captură video

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality‑show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n‑a mai fost. Asia Express pornește pe Drumul Mătăsii, un traseu care îi duce pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o competiție care îmbină probele cu descoperirea unor culturi foarte diferite. România este a doua țară din lume care explorează China prin acest format, cu opt etape desfășurate aici.

18 curajoşi se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor:

Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar.

şi partenerul lui de la Dakar. Maurice Munteanu şi designerul Connie Preda .

şi designerul . Mirela Vaida şi cântăreaţa de muzică populară, Oana Tomoiagă .

şi cântăreaţa de muzică populară, . Vor participa alături de ei şi comediantul Radu Isac alături de prietenul lui, Eduard Hordilă .

alături de prietenul lui, . Fotbalistul Gabi Torje face echipă cu luptătorul de wrestling, Alin Alexuc Ciurariu .

face echipă cu luptătorul de wrestling, . Își testează limitele fostele asistente TV, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu ,

și , Influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă .

și . Mirela Retegan participă alături de Maya , într-o echipă mamă-fiică.

participă alături de , într-o echipă mamă-fiică. What's UP concurează împreună cu soția sa, Miky.

Sunt cei care își vor pune la încercare abilitățile în aventura vieții lor, pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China.

"Avion, Uzbekistan, China, Asia Express. Din ce am înțeles, China este extraterestră, ca țară, este ceva ce nu întâlnești în altă parte a lumii. Sunt hipertehnologizați. O să vedem cum ne descurcăm cu asta. Deja mi-am pus, nici n-am ajuns acolo, și am câteva, vreo 5-6 aplicații în telefon cu care să mă descurc pe teritoriul Chinei", a declarat Irina Fodor, prezentator Asia Express.

Toți au același obiectiv: să ajungă la destinația finală a călătoriei, Perla din Shanghai.