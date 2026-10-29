A murit Barbara Barrie. Fusese nominalizată la premiile Oscar și primise trofeul pentru cea mai bună actriţă la Cannes

1 minut de citit Publicat la 14:02 29 Oct 2026 Modificat la 14:04 29 Oct 2026

Barbara Barrie fusese diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. Sursă foto: Hepta

Barbara Barrie, nominalizată la premiile Oscar, Emmy şi Tony şi recompensată cu trofeul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul de la Cannes din 1964, a murit la vârsta de 95 de ani, informează joi agenţia de presă EFE, potrivit Agerpres.

Actriţa Barbara Barrie, care a murit în Manhattan, fusese diagnosticată cu cancer în stadiu terminal, după cum a declarat fiica sa pentru New York Times.

Barbara Barrie şi-a desfăşurat mare parte din activitate ca actriţă de teatru şi a participat, de asemenea, la numeroase producţii de film şi de televiziune.

Actriţa a debutat în teatru în 1955, în piesa "The Wooden Dish", şi a continuat să joace pe Broadway şi în circuitul din afara acestuia timp de peste 60 de ani. Ultima sa apariţie pe scenă a fost în piesa "Significant Other", în 2015.

Barrie a jucat în producţii precum "California Suite" (1976), "The Crucible" (1958), precum şi în "A Midsummer Night's Dream" (1959) şi "The Taming of the Shrew", între 1958 şi 1959.

Dintre numeroasele piese de teatru şi musicaluri în care a jucat, se remarcă rolul din musicalul "Company' din anii 1970 al lui Stephen Sondheim, care aborda teme de actualitate precum divorţul. Pentru acesta a fost nominalizată la premiul Tony pentru cea mai bună actriţă în rol secundar într-un musical.

În cinema, Barbara Barrie a debutat în filmul "Giant" (1956), iar ulterior a jucat rolul principal în "One Potato, Two Potato" (1964), premiat la Cannes, precum şi în "Breaking Away", cu cinci nominalizări la premiile Oscar, printre care cea pentru cea mai bună actriţă în rol secundar.

În televiziune, a jucat în seriale precum "Law & Order", "The Defenders", "Naked City", "The Alfred Hitchcock Hour" şi adaptarea TV a filmului "Breaking Away", pentru care a fost nominalizată la un premiu Emmy.

În anii '90, actriţa a fost diagnosticată cu cancer colorectal şi a scris două cărţi despre lupta sa împotriva acestei boli, cu scopul de a contribui la reducerea stigmatului asociat acesteia: "Second Act", în 1997 şi "Don't Die of Embarrassment", în 1999.

În 2014, ea a anunţat că suferea de fibroză pulmonară idiopatică, o boală degenerativă.