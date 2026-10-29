Sir Patrick Stewart, Căpitanul Picard din „Star Trek”, a murit. Avea 86 de ani

2 minute de citit Publicat la 22:00 29 Oct 2026 Modificat la 23:07 29 Oct 2026

A murit actorul Patrick Stewart, celebru pentru rolurile din „Star Trek” și „X-Men”. Foto: Hepta

Celebrul actor britanic Patrick Stewart, cunoscut pentru rolurile căpitanului Jean-Luc Picard din „Star Trek” și profesorului Charles Xavier din seria „X-Men”, a murit la vârsta de 86 de ani, relatează The Hollywood Reporter.

Actorul s-a stins din viață miercuri, 28 octombrie, în locuința sa din Los Angeles, după ce a suferit de Alzheimer și demență cu corpuri Lewy.

Vestea morții sale a fost anunțată de Kelly Bush Novak, purtătoarea sa de cuvânt de mulți ani, care a precizat că actorul a fost înconjurat de familie și prieteni în ultimele clipe.

„A fost înconjurat de căldura familiei și a prietenilor, de muzică live, rugăciuni, lacrimi, râsete și emoții profunde, pe care numai el le putea inspira după o viață dedicată celor dragi”, a transmis aceasta.

Marvel Studios, mesaj emoționant după moartea lui Patrick Stewart

Marvel Studios a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea actorului Patrick Stewart:

„Suntem cu toții profund întristați de moartea lui Sir Patrick Stewart. Sir Patrick i-a dat viață profesorului Charles Xavier cu o eleganță, inteligență și umanitate extraordinare, definind acest personaj pentru generații întregi de fani, de la «X-Men» și «Logan» până la «Avengers: Doomsday».

A fost un talent unic, un coleg generos și un adevărat gentleman. Gândurile noastre se îndreaptă către soția sa, Sunny, copiii săi, prietenii săi și nenumărații fani din întreaga lume ale căror vieți le-a marcat prin arta sa”, au transmis reprezentanții Marvel Studios pe Facebook.

Cu doar trei zile înainte de moartea lui Patrick Stewart, s-a stins din viață și Walter Koenig, actorul cunoscut pentru rolul lui Pavel Chekov din serialul original „Star Trek”. Acesta a murit duminică, 25 octombrie, la vârsta de 90 de ani.

Patrick Stewart, o carieră de peste șase decenii în teatru și cinematografie

Născut pe 13 iulie 1940, în Mirfield, Anglia, Patrick Stewart și-a început cariera în teatru, iar la 26 de ani a devenit membru al prestigioasei Royal Shakespeare Company. Timp de mai multe decenii, a jucat în producții clasice britanice, înainte de a deveni cunoscut publicului internațional.

Rolul care i-a schimbat cariera a venit în 1987, când a fost distribuit în rolul căpitanului Jean-Luc Picard din serialul „Star Trek: The Next Generation”. Producția a avut șapte sezoane, până în 1994, și a fost urmată de patru filme. Stewart a revenit ulterior în acest rol în serialul „Star Trek: Picard”, lansat în 2020.

Un alt rol care i-a adus celebritatea a fost cel al profesorului Charles Xavier, liderul mutanților din seria „X-Men”. Actorul a interpretat personajul pentru prima dată în filmul din 2000 și a revenit în mai multe producții ale francizei, inclusiv „X-Men: Days of Future Past” și „Logan”. În aceste filme a jucat alături de prietenul său Ian McKellen, interpretul lui Magneto.

De-a lungul carierei, Patrick Stewart a primit numeroase nominalizări la premiile Emmy și Globurile de Aur, pentru roluri din producții precum „Moby Dick”, „The Lion in Winter” și „Hamlet”. În 2010, regina Elisabeta a II-a i-a acordat titlul de cavaler pentru contribuția sa la teatru.

Actorul a vorbit deschis și despre copilăria dificilă, marcată de violența tatălui său asupra mamei sale. Experiențele din acea perioadă l-au determinat să se implice ulterior în sprijinirea victimelor violenței domestice și a veteranilor de război.

Patrick Stewart a fost căsătorit de trei ori. Din prima căsnicie, cu Sheila Falconer, a avut doi copii, Daniel și Sophia. Din 2013 era căsătorit cu muziciana Sunny Ozell.