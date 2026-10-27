Un documentar nou despre Matthew Perry tocmai a apărut pe Netflix. Reacțiile curg deja: De ce actorii din Friends lipsesc din „The one”

Matthew Perry a interpretat personajul Chandler Bing în serialul american Friends. Imagini de arhivă. Sursa foto: Hepta

Un nou documentar despre viața lui Matthew Perry, actorul care a devenit celebru în întreaga lume pentru rolul lui Chandler Bing din serialul „Friends”, a fost lansat marți, pe Netflix. Intitulat „The One About Matthew Perry”, documentarul în trei părți promite să dezvăluie o latură mai puțin cunoscută a starului de la Hollywood, de la copilăria marcată de singurătate și începuturile dependenței de alcool, până la lupta îndelungată pentru a se recupera.

Unul dintre cele mai discutate aspecte ale producției este absența celor cinci colegi ai actorului din „Friends” (n.r. tradus în română „Prietenii tăi”): Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer. Regizoarea Mary Robertson a explicat de ce.

De ce lipsesc actorii din „Friends” din documentarul despre Matthew Perry

Absența distribuției principale din „Friends” a atras atenția fanilor, mai ales că serialul a reprezentat unul dintre cele mai importante capitole din cariera lui Matthew Perry. Regizoarea Mary Robertson a confirmat că echipa de producție a luat legătura cu foștii săi colegi, însă aceștia au decis să nu participe la proiect, potrivit The New York Times.

„Știm că distribuția din «Friends» îl iubește pe Matthew și că fiecare își trăiește propriul doliu. I-am abordat pentru a participa, dar au decis să nu o facă”, a explicat cineasta.

Robertson a subliniat că înțelege alegerea actorilor și nu a prezentat absența lor drept un semn al lipsei de afecțiune față de fostul coleg. Dimpotrivă, documentarul își propune să ofere o perspectivă intimă asupra vieții actorului, prin intermediul oamenilor care i-au fost alături în afara platourilor de filmare.

Chiar dacă Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer nu apar în interviuri, serialul „Friends” este prezent prin imagini de arhivă și prin mărturiile unor persoane care au lucrat la producție. Printre acestea se numără Jeff Strauss, scenarist și producător implicat în primul sezon, dar și Warren Littlefield, fost președinte al NBC Entertainment, care a contribuit la aprobarea serialului.

Littlefield își amintește inclusiv audiția lui Perry pentru rolul lui Chandler Bing și încrederea pe care actorul o transmitea încă de la început.

Documentarul pune accentul și pe prieteniile reale ale actorului, formate înainte ca acesta să devină celebru. Potrivit regizoarei, unii dintre oamenii intervievați îl cunoșteau de zeci de ani și i-au fost alături inclusiv în ziua morții sale.

Matthew Perry a început să consume alcool la 14 ani

Dincolo de succesul uriaș obținut cu „Friends”, documentarul explorează problemele personale cu care Matthew Perry s-a confruntat încă din adolescență. Mărturiile și înregistrările audio incluse în producție conturează imaginea unui copil care s-a luptat mult timp cu singurătatea și cu sentimentul că nu este suficient de bun.

După divorțul părinților, Perry a călătorit frecvent între Montreal, unde locuia mama sa, și Los Angeles, unde se afla tatăl său. Într-o înregistrare audio, actorul povestește că, la numai cinci ani, a fost trimis singur cu avionul între cele două orașe, purtând un indicator pentru minorii neînsoțiți.

„Eram îngrozit”, își amintea el, descriind experiența care i-a accentuat sentimentul de nesiguranță.

Prietenii săi din copilărie și sora lui mai mică, Mia Perry Bowick, vorbesc despre dificultatea pe care Perry o avea în a-și găsi locul și despre nevoia constantă de a se simți acceptat.

Actorul a povestit că a băut alcool pentru prima dată la vârsta de 14 ani. Experiența l-a făcut să simtă, pentru prima dată, că neliniștea interioară dispăruse.

„La 14 ani, nu mai băusem niciodată. Am băut toată sticla și eram în al nouălea cer”, relata Perry într-o înregistrare prezentată în documentar. El a spus că, în acel moment, a avut impresia că descoperise felul în care se simțeau în mod normal ceilalți oameni.

Potrivit prietenei sale Marjorie Harris Newman, actorul a devenit ulterior secretos în privința consumului de alcool și obișnuia să bea singur. Ea consideră că alcoolul îi oferea o alinare temporară în fața sentimentului persistent că nu era suficient de bun.

Perry spera încă de la o vârstă fragedă să devină celebru, iar visul său s-a împlinit odată cu succesul serialului „Friends”. Cu toate acestea, faima nu i-a rezolvat problemele personale.

Actorul a mărturisit că, la aproximativ șase luni după ce devenise celebru, și-a dat seama că succesul nu schimbase ceea ce simțea în interior. Pentru el, recunoașterea publică nu a reușit să umple golul emoțional cu care se confrunta de ani întregi.

Accidentul care l-ar fi apropiat de medicamentele opioide

Documentarul prezintă și un episod din timpul filmărilor pentru „Fools Rush In”, comedia romantică din 1997 în care Matthew Perry a jucat alături de Salma Hayek.

Potrivit producătorului Doug Draizin, care apare în documentar, actorul s-a accidentat în timpul unei pauze de filmare, când se afla pe un jet ski, în zona lacului Mead. După incident, Perry a primit medicamente pentru durere.

Într-o înregistrare audio, actorul descrie efectul pe care l-a simțit după administrarea pastilelor prescrise de medic. Starea de euforie l-a făcut să își dorească să repete experiența, iar ulterior a început să resimtă efectele lipsei medicamentelor.

Perry a povestit că a ajuns să ia doze din ce în ce mai mari, într-un proces care a contribuit la instalarea dependenței.

Relatarea oferă context pentru una dintre cele mai dureroase perioade din viața actorului. De-a lungul anilor, acesta s-a confruntat cu dependența de alcool și de medicamente, a trecut prin tratamente și internări și a vorbit public despre dificultatea recuperării.

Succesul profesional nu a fost suficient pentru a-l proteja de aceste probleme, iar documentarul urmărește tocmai contrastul dintre imaginea publică a starului de comedie și suferința pe care o ascundea în viața personală.

Matthew Perry ar fi cheltuit 7 milioane de dolari pentru a scăpa de dependență

Una dintre cele mai impresionante dezvăluiri prezentate în documentar vine de la sora actorului, Mia Perry Bowick. Potrivit relatărilor publicate de revista Parade, Matthew Perry ar fi cheltuit aproximativ 7 milioane de dolari în încercarea de a se recupera și de a rămâne abstinent.

Suma ilustrează amploarea eforturilor depuse de actor de-a lungul anilor, dar și caracterul îndelungat și dificil al luptei sale cu dependența. În ciuda resurselor financiare și a accesului la tratamente, recuperarea nu a fost un proces liniar.

Mia Perry Bowick vorbește în documentar despre fratele ei din perspectiva unei persoane care l-a cunoscut dincolo de faima dobândită la Hollywood. Ea a explicat că a avut nevoie de timp pentru a putea împărtăși public amintirile și experiențele familiei.

Sora actorului este psihoterapeut autorizat, iar încercarea de a înțelege dependența fratelui său a influențat inclusiv parcursul său profesional. Participarea la documentar reprezintă prima sa apariție într-un astfel de proiect în care vorbește pe larg despre Matthew.

Pentru ea, filmările au devenit și o modalitate de a-și procesa doliul și de a-l prezenta pe fratele său ca pe un om complex, nu doar ca pe personajul Chandler sau ca pe un actor care s-a confruntat cu dependența.

Cine apare în documentarul „The One About Matthew Perry”

În lipsa interviurilor cu cei cinci actori principali din „Friends”, documentarul se bazează pe relatările familiei, ale prietenilor vechi și ale colaboratorilor din industria divertismentului.

Printre persoanele care apar în producție se numără:

Mia Perry Bowick , sora actorului, care vorbește despre copilăria, personalitatea și lupta fratelui său cu dependența.

, sora actorului, care vorbește despre copilăria, personalitatea și lupta fratelui său cu dependența. Roger Castillo , unul dintre cei mai vechi prieteni ai lui Perry, pe care l-a cunoscut în adolescență și care l-a dus ulterior la audiția pentru „Friends”.

, unul dintre cei mai vechi prieteni ai lui Perry, pe care l-a cunoscut în adolescență și care l-a dus ulterior la audiția pentru „Friends”. David Pressman , actor și prieten apropiat al lui Perry timp de peste patru decenii.

, actor și prieten apropiat al lui Perry timp de peste patru decenii. Warren Littlefield , fostul președinte al NBC Entertainment, care rememorează începuturile serialului „Friends”.

, fostul președinte al NBC Entertainment, care rememorează începuturile serialului „Friends”. Jeff Strauss , scenarist și producător care a contribuit la dezvoltarea serialului.

, scenarist și producător care a contribuit la dezvoltarea serialului. Doug Draizin , producătorul filmului „Fools Rush In”, care vorbește despre accidentul din timpul filmărilor.

, producătorul filmului „Fools Rush In”, care vorbește despre accidentul din timpul filmărilor. Kevin Pollak , prieten și coleg de platou al actorului în mai multe producții.

, prieten și coleg de platou al actorului în mai multe producții. Tim Harrington, pe care Perry l-a cunoscut la o întâlnire de recuperare și care spune că actorul i-a schimbat viața.

Prin aceste mărturii, producția încearcă să reconstruiască nu doar cariera unui actor celebru, ci și relațiile personale care au contat pentru el.

Un portret dincolo de Chandler Bing

Matthew Perry a devenit cunoscut la nivel mondial datorită rolului lui Chandler Bing din „Friends”, serialul difuzat între 1994 și 2004. Personajul său, celebru pentru sarcasmul și replicile sale comice, a rămas unul dintre cele mai îndrăgite din istoria televiziunii.

În documentar, sora sa vorbește și despre bucuria actorului atunci când povestea de dragoste dintre Chandler și Monica, interpretată de Courteney Cox, a devenit o parte importantă a serialului. Potrivit acesteia, relația le-a permis spectatorilor să descopere și latura sensibilă, romantică și vulnerabilă a personajului.

Perry și-a dorit să fie recunoscut nu doar pentru umorul său, ci și pentru capacitatea de a interpreta personaje complexe. În afara platourilor de filmare, el a vorbit deschis despre dependență și despre dorința de a-i ajuta pe cei care se confruntau cu probleme similare.

Actorul a murit în octombrie 2023, la vârsta de 54 de ani. Moartea sa a fost asociată efectelor acute ale ketaminei, iar cazul a atras atenția asupra persoanelor implicate în furnizarea substanței. Ulterior, autoritățile americane au formulat acuzații împotriva mai multor persoane în legătură cu decesul său.

Prin „The One About Matthew Perry”, regizoarea Mary Robertson își propune să ofere o imagine mai completă a omului din spatele personajului îndrăgit de milioane de telespectatori. Serialul documentar aduce în prim-plan atât momentele de succes și umor, cât și vulnerabilitățile, relațiile și încercările care i-au marcat viața.

Producția este disponibilă pe Netflix începând cu 27 octombrie 2026 și este structurată în trei părți. Pentru fanii „Friends”, documentarul oferă ocazia de a-l redescoperi pe Matthew Perry dintr-o perspectivă diferită: aceea a familiei și a oamenilor care l-au cunoscut dincolo de celebritate.