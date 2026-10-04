O femeie din Praga a croșetat un castel de doi metri lungime în 133 de zile. Macheta a intrat în Cartea Recordurilor

Întreaga lucrare a fost făcută după propria sa imaginație / sursă foto: Instagram - Ceske Rekordy

Kristýna Novotná, o femeie din Praga, a croșetat un castel de doi metri lungime în 133 de zile. Macheta cântărește 6,5 kilograme și a intrat în Cartea Recordurilor.

Femeia, care este ghid turistic, croșetează în timpul liber. De data aceasta, și-a dorit să aibă o lucrare unică. Astfel, timp de patru luni, Kristýna a lucrat la o replică a Castelului Kašperk, considerat cel mai înalt castel regal din Boemia, scrie publicația Prazska.

Aceasta a mărturisit că întreaga lucrare a fost făcută după propria sa imaginație, fiind realizată cu un singur croșet.

„Cel mai mare model croșetat al unei clădiri istorice. Kristýna Novotná din Praga a croșetat o machetă a Castelului Kašperk în 133 de zile, folosind în total 6,4 kilometri de fir de croșetat, echivalentul a 31 de ghemuri”, a precizat Agenția Dobrý den, organizația care se ocupă de recorduri și curiozități în Cehia.

Ea a mai mărturisit că ideea i-a venit spontan, într-o seară în care era cu mai mulți prieteni.

„Întregul castel este croșetat cu un singur croșet, de patru milimetri. Și există un motiv pentru asta. Am primit acel croșet de la doamna Bejšovcová, care ne făcea mereu șederile la cabană mai plăcute. Din păcate, nu mai este printre noi, dar știu că ar fi incredibil de mândră de mine.

(...) Stăteam pur și simplu pe balcon, seara, iar ideea a venit de la toată lumea. Așa că le mulțumesc tuturor celor care erau acolo, pentru că nu-mi amintesc cine a venit primul cu ideea”, a declarat Kristýna Novotná.

Acum, macheta poate fi văzută chiar la Castelul Kašperk, fiind inclusă în traseul de vizitare.