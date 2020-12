Șase tineri au donat sute de tablete copiilor săraci din România: "Atunci când Statul nu poate să ajute, trebuie să ajutăm noi"

Elevii de clasele a VIII-a şi a XII-a din trei comune au primit tablete nou-nouţe şi astfel reuşit să îşi facă lecţiile în fiecare zi şi să ia parte la examenele de final de an. Au urmat apoi elevii mai mici, care au primit 120 de tablete. Iar campania continuă, fiind vizaţi alte câteva sute de elevi din Ialomiţa care nu pot lua parte la cursurile online din cauza sărăciei crunte.

Iulian Tănaşcu, Președintele Asociației „Călător prin România”, cel care coordoneaza proiectul, a fost invitat, joi, la rubrica Eroul Zilei, de la Antena3, și a povestit despre inițiativa caritabilă.

"Au fost și sunt șase persoane care au debutat acest proiect. Noi ne-am gândit să apelăm la toate instituțiile care fac parte dintr-un Stat. Am apelat la Biserică, la anumite partide politice, la cetățeni care au vrut pur și simplu să doneze bani sau dispozitive. După care am negociat cu un mare retailer să ne dea tablete pentru copii. Iar apoi am discutat cu cineva să ne dea și internet pentru fiecare dispozitiv în parte, pe 3-4 luni." a povestit Iulian.

Echipa:

1. Tănașcu Constantin-Iulian – Absolvent al Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București, absolvent al Facultății de Informatică din cadrul Universității Titu Maiorescu din București si actual doctorand în cadrul Școlii Doctorale a Academiei de Studii Economice din București si este președintele Asociației "Călător prin România".

2. Călina Iuliana-Andreea – Studentă a Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Titu Maiorescu din București și este Business Developer in cadrul Asociației "Călător prin România".

3. Cuțăr Anne-Marie – Elevă in cadrul Liceului Teoretic Tudor Vianu din Giurgiu

4. Costache Robert Andrei – Absolvent al Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București, actual doctorand în cadrul Școlii Doctorale a Academiei de Studii Economice din București si este vice-președintele Asociației "Călător prin România".

5. Moncea Mădălina-Ioana – Absolventă a Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București, actuală masterandă a Masterului de Managementul Proiectelor și este Bussines Developer in cadrul Asociației "Călător prin România".

6. Beliță Nicolae – Absolvent al Facultății de Inginerie Electrică, secțiunea Ingineria produselor si serviciilor electrotehnice din cadrul Universității Politehnica din București

Tinerii le arată copiilor și cum să lucreze pe tablete

"Inițial nu au știut ce să spună. Se uitau la tabletele acelea că la ceva ce nu au mai văzut niciodată. Nu știau să umble pe ele dar i-am ajutat și i-am învățat efectiv cum să lucreze pe tabletele respective. Pentru că degeaba le dai niște tablete dacă ei nu știu să le folosească."

Întrebat despre planurile de viitor ale echipei, Iulian a anunțat că își doresc să ajungă la copiii din toată țara:

În Ialomița vom termina, sper eu, proiectul acum de Crăciun. Avem deplasări în teren pentru a le preda dispozitivele. Noi vrem să mergem mai departe, vrem să acoperim toată țară și toți copiii care nu își pot permite tablete.

"Guvernul a zis că a dat tablete dar acele tablete nu sunt eficiente, nu pot învață de pe ele. Plus că au anumite îngrădiri pe partea de software"

Trebuie să îi sprijinim în continuare și nu numai cu dispozitive ci și pe partea de mentoring. Noi avem alt proiect în desfășurare: o platforma care să îi ajute pe copii să învețe, prin lecții predate de studenți, în mod voluntar

Tinerii au donat sute de tablete copiilor din satele sărace ale României: "Atunci când Statul nu poate, din varii motive, să ajute, trebuie să ajutăm noi"