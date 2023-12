La miezul nopții, îndrăgostiții de sărută sub vâsc, pentru noroc în anul următor și pentru o relație fericită și de lungă durată.

Sursa foto: Freepik.com

Folclorul românesc are printre cele mai bogate tradiții care se respectă an de an cu ocazia sărbătorilor importante.

Iată care sunt cele mai frumoase obiceiuri românești de Anul Nou, dar și ce superstiții de Revelion sunt cunoscute în întreaga țară.

Încă din Ajunul Crăciunului și până la Sfântul Vasile, uneori chiar și până la Sfântul Ion, colindătorii merg și cu Steaua.

În noaptea de Revelion se schimbă vechiul cu noul, anul „bătrân” este înlocuit cu unul nou, „tânăr”, iar dorinţele pentru bunăstare, fericire şi sănătate se regăsesc în cazul fiecăruia dintre noi.

Tradiţii şi superstiţii de Revelion şi de Anul Nou. Ce să nu faci în prima zi din 2024

În noaptea de Revelion, fetele necăsătorite pun un fir de busuioc, o ramură de măr și un ban într-un vas cu apă pentru a-și visa ursitul.

O altă superstiție de Revelion este că atât în ultima zi din an, cât și în prima zi a Noului An, este indicat să nu faci cheltuieli și să nu arunci nimic din casă, nici măcar gunoiul, pentru că, odată cu el, vei arunca și norocul din casă.

Se spune că de Anul Nou nu este bine să ai nicio datorie. În caz contrar, vei rămâne dator întreg anul. Superstiția spune că cine va dormi în noaptea de Anul Nou, va fi somnoros tot anul.

Tot o superstiție de Revelion este și aceea că în noaptea dintre ani nu este bine să mănânci carne de pasăre, deoarece este aducătoare de ghinion.

Românii obişnuiesc să consume peşte în noaptea dintre ani, pentru a le asigura o trecere lină şi uşoară în anul ce urmează. Pe de altă parte, carnea de pasăre este aducătoare de ghinion. Acest lucru se datorează faptului că păsările de curte scormonesc pământul şi îl împrăştie, fapt corelat cu împrăştierea prosperităţii şi a binelui din casă.

Din bătrâni se ştie că nu este bine să fie agăţat calendarul anului nou înainte ca cel în curs să se fi sfârşit, pentru că aduce ghinion. Și tot din bătrâni se spune că nu este bine să dai bani pe 31 decembrie, dar nici pe 1 ianuarie, pentru că, odată cu ei, se duce și sporul la finanțe.

De asemenea, indicat este să ai bani în buzunar la trecerea dintre ani. Bancnotele care au cea mai mare ”putere” sunt cele care încep cu cifra 5. Tot legat de prosperitatea financiară există și un obicei practicat de gospodine în anumite zone ale țării. Femeile prepară pâini în care pun monede.

Se crede că cel care va nimeni preparatul care conține bani va avea noroc pe plan financiar tot anul. Tot pentru noroc, de pe masa de Anul Nou nu trebuie să lipsească strugurii și smochinele, despre care se crede că sunt simbolul belșugului și al vieții împlinite. Bătrânii susțin că animalele capătă grai omenesc în noaptea de Anul Nou și vorbesc între ele. Persoana care le va auzi își va găsi sfârșitul în anul respectiv.

La miezul nopții, îndrăgostiții de sărută sub vâsc, pentru noroc în anul următor și pentru o relație fericită și de lungă durată.

Hainele noi, cât și cele de culoare roșie, purtate în noaptea dintre ani aduc noroc în dragoste și la bani.

La miezul nopții, paharele trebuie să fie pline, iar în farfurii să fie bucate, pentru bogăție în anul ce vine. Cine mănâncă pește în noaptea de Revelion „va trece ca peștele prin apă” în noul an, iar consumarea cărnii de pasăre în noaptea dintre ani aduce ghinion.

În noaptea dintre ani e bine să se mănânce 12 boabe de struguri și să se pună 12 dorințe, fiecare pentru câte o lună a anului ce începe.

Intrarea în noul an cu datorii sau fără bani este de rău augur, la fel ca împrumutarea banilor în prima zi a noului an.

Persoanele care plâng în prima zi a anului vor avea un an nou plin cu evenimente triste.

În noapte de Anul Nou se desfac 12 foi dintr-o ceapă, se așază în ordine pentru lunile anului, se pune pe ele jumătate de linguriță de sare și se lasă pe o masă până a doua zi dimineață. Dacă sarea s-a topit toată în anumite luni, înseamnă că lunile vor fi ploioase, iar dacă nu, înseamnă că urmează luni secetoase.

Pe 1 ianuarie se primește măcar un copil cu Semănatul, care, dupa urarea scurtă, va arunca cu grâu, porumb sau orez.