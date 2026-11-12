Celebrul transatlantic SS United States, scufundat în largul Floridei. A fost odată cel mai rapid din lume și era mai lung ca Titanicul

1 minut de citit Publicat la 07:40 12 Noi 2026 Modificat la 07:40 12 Noi 2026

Celebrul transatlantic SS United States, scufundat în largul Floridei. A fost odată cel mai rapid din lume și era mai lung ca Titanicul. FOTO: Getty Images

O navă care a fost cândva cea mai rapidă din lume și care este mai lungă decât Titanicul a fost scufundată intenționat miercuri, în largul coastei Floridei. Astfel, a devenit cel mai mare recif artificial din lume, scrie BBC. SS United States a stat aproape 30 de ani andocată în Philadelphia, înainte de a fi mutată în Florida. Acolo va deveni un adăpost pentru viața marină și o atracție subacvatică pentru pasionații de ocean.

Activiștii au încercat fără succes să păstreze transatlanticul istoric, care a traversat Oceanul Atlantic de sute de ori, și să îl transforme în muzeu.

Nava a fost cumpărată de un comitat din Florida și a ajuns în schimb alături de zecile de recifuri artificiale din largul coastei. Este planificat și un muzeu pe uscat, dedicat istoriei navei.

Până la retragerea din serviciu, SS United States a fost cunoscută pentru că a transportat membri ai familiilor regale și celebrități între Statele Unite și Europa, între 1952 și 1969.

Bill Clinton, cu mult înainte de a deveni președinte, a traversat Atlanticul cu această navă. Pe ea au călătorit și foștii președinți Harry Truman, Dwight Eisenhower și John Kennedy.

Anul trecut, nava a fost mutată din Philadelphia în Alabama, pentru lucrări de curățare și decontaminare.

Luni a pornit în ultima sa călătorie, din Alabama spre coasta orașului Destin, din Florida. Acolo a fost scufundată miercuri, printr-o operațiune precisă, fără explozibili.

La bordul navei au călătorit de-a lungul anilor și vedete precum Marlon Brando, Coco Chanel, Duke Ellington, Salvador Dalí, Walt Disney, Judy Garland și Cary Grant.

Înainte să fie cumpărată de autoritățile locale din Florida, au eșuat mai multe proiecte care i-ar fi dat navei utilitatea ca muzeu sau ca hotel plutitor.

Între timp, nava a stat la diverse cheiuri și a trecut prin mâinile mai multor proprietari, în timp ce se purtau procese în instanță.

Organizația SS United States Conservancy a încercat în repetate rânduri să păstreze nava pe linia de plutire, dar fără succes. Președinta organizației, Susan Gibbs, al cărei bunic a contribuit la proiectarea transatlanticului, a spus că se bucură că povestea navei SS United States va merge mai departe.

„[Nava] a fost mereu acest simbol american asumat cu mândrie, care aduce atât de mulți oameni laolaltă”, a declarat Gibbs pentru CBS News, partenerul BBC din Statele Unite.