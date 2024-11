Un lac din SUA a căpătat o culoare verde atât de intensă încât este vizibilă din spațiu: „Arată ca o supă de mazăre”

Lacul Pyramid din Nevada a căpătat o culoare verde din cauza cianobacteriilor FOTO: NASA Earth Observatory, U.S. Geological Survey

Un lac imens din Nevada, SUA, aflat foarte aproape de granița cu statul California, a căpătat o culoare verde strălucitoare, neobișnuită. Mai ciudat este că pe lac sunt vizibile niște vârtejuri cu verde intens și negru, care pot fi văzute din spațiu.

De fapt, lacul Pyramid, aflat în rezervația tribului Pyramid Lake Paiute, capătă aceast culoare din cauza unui fenomen care are loc aproape în fiecare an. Nu este o deversare de ape uzate sau substanțe toxice, așa cum pare, culoarea fiind dată de cianobacterii, cunoscute și sub numele de alge albastru-verzi, potrivit San Francisco Chronicle.

NASA a făcut publice câteva imagini cu corpul de apă verde. Imagini similare au fost surprinse și cu lacului Clear din California și lacul Erie.

„Arată ca o supă de mazăre”, a spus Aaron Bill, managerul programului de calitate a apei din cadrul departamentului de resurse naturale al tribului.

Cianobacteriile pot produce toxine care prezintă riscuri grave pentru sănătatea oamenilor și animalelor, punând în pericol chiar și animalele de companie care sunt plimbate în preajma lacului de turiștii care vizitează zona.

De-a lungul timpului, oamenii care au intrat în contact cu apa lacului Pyramid în perioada de inflorire a cianobacteriilor au suferit de erupții cutanate și diaree și au acuzat stări de oboseală accentuată.

„Vrem să ne asigurăm că oamenii sunt conștienți de acest lucru și să nu-și scoată animalele afară, iar dacă o fac, să aibă la ei apă pentru animale”, a spus Aaron Bill.