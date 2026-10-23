Vilnius organizează „cel mai lent maraton din Europa”, de Crăciun, cu opriri pentru turtă dulce și băuturi calde

1 minut de citit Publicat la 21:37 23 Oct 2026 Modificat la 21:37 23 Oct 2026

Localnicii și turiștii sunt invitați să descopere orașul la pas, printre luminițe, cafenele și decorațiuni de sărbătoare. Foto: Getty Images

Capitala Lituaniei, Vilnius, propune în acest an o experiență diferită de Crăciun: un maraton în cadrul căruia participanții pot uita de ritmul de alergare și se pot bucura, în schimb, de o plimbare liniștită în decoruri festive. Evenimentul va avea loc în zilele de 12 și 13 decembrie 2026, potrivit Euronews.

Evenimentul este organizat de agenția de dezvoltare turistică Go Vilnius prin noua sa campanie „Cel mai lent maraton din Europa”. Obiectul campaniei este acela de a încuraja localnicii și turiștii să exploreze capitala Lituaniei într-un ritm lejer în perioada Crăciunului, în locul agitației și aglomerației specifice perioadei sărbătorilor.

Astfel, localnicii și pe turiștii sunt invitați să descopere orașul la pas, printre luminițe, cafenele și decorațiuni de sărbătoare.

Evenimentul este deschis atât localnicilor, cât și turiștilor, iar participarea nu necesită înscriere. Traseele au lungimi cuprinse între 3 și 42,195 de kilometri, distanța clasică a unui maraton. Sunt disponibile și variante de 10 și 21 de kilometri.

Un „maraton” atipic

Participanții vor putea descoperi atât principalele atracții de Crăciun, cât și locuri mai puțin cunoscute din oraș. Una dintre opriri este Senatorių Pasažas, o curte istorică unde poate fi încercat un produs de patiserie cu scorțișoară, specific zonei, dar și sculptura „Pisica din Užupis”, aflată într-un cartier cunoscut pentru atmosfera sa boemă.

De asemenea, traseele trec și prin străzi ale căror nume înseamnă „Iarnă”, „Brumă”, „Zăpadă” și „Cerbi”.

Evenimentul se desfășoară în weekendul 12-13 decembrie, însă organizatorii au precizat că hărțile digitale ale traseelor vor putea fi accesate până pe 3 ianuarie 2027.

„Crăciunul a devenit o perioadă în care alergăm de la o activitate la alta. Am vrut să schimbăm această perspectivă”, a declarat Eglė Girdzijauskaitė, directorul departamentului de comunicare al Go Vilnius.

Aceasta a explicat că orașul poate fi explorat ușor pe jos, datorită distanțelor scurte.

Localnicii și turiștii se pot bucura de luminile din centrul vechi, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, de cafenelele amenajate în curți istorice și de bradul de Crăciun din Piața Catedralei.