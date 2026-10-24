Un tip a plantat doi cartofi într-o cutie de transport Amazon pentru a demonstra o afirmație. Misiune îndeplinită

2 minute de citit Publicat la 23:02 24 Oct 2026 Modificat la 23:02 24 Oct 2026

După numai două săptămâni, rezultatele au apărut. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

James Prigioni, un vlogger și grădinar american popular, cunoscut pentru canalul său de YouTube „The Gardening Channel With James Prigioni”, a vrut să afle dacă poate cultiva cartofi în cutii. Acesta a luat o cutie obișnuită, subțire, în care a pus frunze uscate pentru a păstra mai bine umiditatea, și a plantat cartofi, scrie Up Worthy.com.

James Prigioni spune că a decis să încerce acest experiment pentru a vedea dacă există o alternativă mai simplă pentru grădinărit.

El susține că a folosit cutii simple de la Amazon, în care a pus frunze uscate și apoi a adăugat un strat de pământ de aproximativ 10-12 centimetri. Ulterior, a plantat trei cartofi de sămânță de culoare roz-închis.

I-a acoperit cu un alt strat de pământ, a adăugat îngrășământ și a udat solul.

A procedat la fel și cu a doua cutie, însă acolo a pus sămânță de cartofi albi.

Bărbatul spune că, după numai două săptămâni, rezultatele au apărut.

Potrivit acestuia, plantele au început să răsară din pământ, iar zece zile mai târziu, ambele cutii erau deja pline de plante verzi.

Cum a îngrijit cartofii plantați în cutii

James Prigioni susține că este foarte importantă și îngrijirea corespunzătoare a solului.

El a explicat cum trebuie realizată mușuroirea cartofilor, o tehnică prin care se adaugă pământ în jurul tulpinilor plantei. Aceasta încurajează dezvoltarea tuberculilor, îi protejează de lumina soarelui și oferă plantelor mai multă susținere pe măsură ce cresc.

„Acest lucru arată cât de mult poate conta alegerea soiului pentru succesul unei grădini”, a explicat James Prigioni.

După această tehnice, celălalt pas important a constat în udarea regulată a plantelor. Ambele soiuri de cartofi au înflorit, un semn că tuberculii începeau să se formeze în sol.

„Sunt plăcut surprins de cât de bine au rezistat cutiile”, a spus el, mai ales având în vedere că erau cutii simple, cu pereți subțiri. Cutia mai mică era complet intactă, în timp ce cutia mai mare începuse să se crape într-un colț, dar nu suficient cât să afecteze creșterea plantelor.

„Chestia asta era complet liberă să crească înăuntru, așa că nu există nimic mai bun decât asta”, a subliniat el.

El a mărturisit că s-a așteptat ca recolta din cutia mai mare să fie mai bogată, lucru care s-a și întâmplat.

Cutia mai mică a avut într-adevăr o recoltă mai mică, dar totuși impresionantă, având în vedere că au fost plantați doar doi cartofi într-o cutie de la Amazon.

„Nu voi mai privi niciodată cutiile de carton la fel”, a adăugat Prigioni. „Sunt atât de multe utilizări pentru ele în grădină și este pur și simplu o resursă gratuită excelentă pe care o avem, mai ales dacă comanzi lucruri de pe Amazon tot timpul”, a încheiat acesta.