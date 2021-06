Prima apariție a unei ursoaice în Galați: "Eu nu ştiu în secolul nostru să fi fost urşi în libertate în județ"

Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Galaţi, urme de urs au fost văzute şi la marginea pădurii Buciumeni, patrupedul ajungând în nordul judeţului din zona montană a judeţului Vrancea.

"Ursoaica a tranzitat judeţul Galaţi. Din toate informaţiile noastre ea este localizată în prezent pe un fond privat din judeţul Vrancea. Este prima dată când se semnalează prezenţa unui urs în judeţul Galaţi", a declarat, luni, Adrian Alexandru, de la AJVPS Galaţi, potrivit Adevarul.

Biologii susțin că urșii migrează în căutarea hranei și ajung în zonele locuite fiindcă le-a fost distrus habitatul natural, ca urmare a tăierilor masive de păduri.

"Până la momentul actual în literatura de specialitate nu există semnalări de urs brun în Galaţi"

Specialiştii de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi afirmă că ursoaica a venit din munţii Vrancei, unde trăiesc în jur de 400 de exemplare de urşi, pentru a căuta hrană.

"Au fost semnalate urme de urs de urs în zona pădurii Buciumeni. Până la momentul actual în literatura de specialitate nu există semnalări de urs brun în Galaţi. Mai ales că nu este zonă montană.

Practic, este posibil ca ursul să ajungă şi în zona Galaţiului deoarece zona Buciumeni este foarte aproape de munţii Vrancei.

Acum este vară, ursul este în căutare de hrană, de zone de reproducere pentru creşterea de pui, şi atunci, probabil, nefiind foarte populată zona Buciumeniului a găsit şi liniştea necesară.

Este prima dată, eu nu ştiu în secolul nostru să fi fost urşi în libertate în judeţul Galaţi", a declarat directorul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, Mădălin Şerban.

Urșii, pericol în România: Peste 280 de atacuri și 5.000 de dosare de pagubă, în ultimii ani

Peste 280 de atacuri ale urșilor s-au înregistrat în ultimii ani, în România, și 5.000 de dosare de pagubă, potrivit reprezentanților asociațiilor de vânătoare.

Numărul urșilor a crescut alarmant pe teritoriul României. Sunt aproape 11.000 de exemplare, potrivit asociațiilor de vânătoare, care atrag atenția că acest fenomen nu mai este sub control, iar comunitățile se află într-un pericol iminent.

Peste 280 de atacuri ale urșilor s-au înregistrat în ultimii ani, iar 20 de oameni au murit.

Faptul că din 2016 s-a interzis recoltarea acestora a făcut ca numărul lor să se tripleze în unele zone.

Resursa de hrană este insuficientă și, fiind în vârful lanțului trofic, neavând dușmani, ursul riscă să destabilizeze ecosistemul.

În plus, lipsa hranei îi aduce pe urși tot mai des în zonele locuite.

„Activiștii de mediu nu fac decât rău acestei populații de carnivore mari. Ursul se plimbă pe mijlocul străzii, cu jandarmii după el și nu mai reacționează nici la focurile de armă trase de jandarmi. Am avut oameni omorâți, am avut oameni mutilați și am avut morți dezgropați din morminte de către urs”, a spus unul din reprezentanților asociațiilor de vânătoare.

