A murit Eddie Van Halen, legendarul chitarist fondator al trupei Van Halen

Potrivit unor surse apropiate artistului, acesta a murit marți, la spitalul St. John's din Santa Monica, avându-i alături pe soția sa, Janie, pe fiul său, Wolfgang, și pe fratele său Alex, percuționist în trupa pe care au fondat-o în anii '70.

Considerat unul dintre cei mai influenți și mai tehnici chitariști rock din toate timpurile, Eddie Van Halen a înființat trupa care-i poartă numele în Pasadena, în 1972, împreună cu fratele său, cu basistul Michael Anthony și vocalistul David Lee Roth.

Șase ani mai târziu, albumul de debut propulsa trupa în prim-planul scenei rock americane și internaționale.

Multe cântece lansate de Van Halen în perioada anilor '80 - '90 au devenit hituri care au depășit barierele genului.

Eddie a "ascuns" un an piesa care avea să devină cel mai cunoscut hit Van Halen

Între acestea, "Runnin' with the Devil," "Unchained," "Hot for Teacher," "Panama" și"Jump".

Însă probabil cea mai cunoscută piesă a trupei - care a și fost preluată de trupe din zona pop-dance - este Ain't talkin' 'bout love (Nu e vorba de dragoste), o piesă pe care Eddie n-a considerat-o inițial suficient de bună atunci când a scris-o și a ținut-o "ascunsă" vreme de un an de colegii de trupă.

Eddie Van Halen a avut o colaborare cu superstarul pop Michael Jackson, căruia i-a asigurat solo-ul de chitară pe piesa Beat It în 1983.

În 2007, trupa sa a fost primită în Rock & Roll Hall of Fame, având astfel recunoașterea finală în fața posterității.

În clip-ul atașat, Eddie Van Halen execută oferă un număr de virtuozitate artistică în debutul piesei Ain't talkin' 'bout love.