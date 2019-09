Atenție! Alimentele care conțin acest ingredient scurtează viața - studiu

Foto: pixabay.com

Un studiu care a inclus 126.000 de persoane și a durat peste 30 de ani a scos la iveală că cei care consumă cantități mari de alimente bogate în grăsimi saturate și grăsimi trans mor mai repede decât cei care optează pentru grăsimile nesaturate.

Grăsimile nesaturate, numite grăsimi „bune”, pot fi mononesaturate (uleiul de măsline) sau polinesaturate (uleiuri vegetale de rapiţă, de in, de floarea-soarelui, de porumb), în funcţie de tipul de acizi graşi care predomină în compoziţia lor.

„Aceste descoperiri susțin recomandările nutriționiștilor, potrivit cărora, ar trebui să înlocuim grăsimile saturate cu cele nesaturate”, a spus Dr. Frank Hu of Harvard School of Public Health in Boston, coordonatorul studiului.

Sursa: doctorulzilei.ro