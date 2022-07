Antena 3 › Life › Viață sănătoasă › Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Ce mâncăm în vacanţă Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Ce mâncăm în vacanţă

Aste sezon de concedii, toata lumea vrea sa arate bine si asta in conditiile in care, impreuna cu aceste mult asteptate zile de vara vin si tentatiile culinare, care pot ruina efortul de mentine o forma fizica dorita. Controlul asupra a ceea ce mancam in vacanta nu este imposibil de realizat.