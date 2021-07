Dieta săptămânii cu Lygia Alexandrescu. Constipația călătorului, o problemă de vacanță

Sunt cateva masuri ce pot fi luate pentru a combate acest fenomen neplacut.

O dieta potrivita Prima masura impotriva constipatiei este o dieta bogata in fibre, care de gasesc in fructe si legume. Fibrele alimentare sunt o parte din anumite alimente care trec prin intestin aproape nemodificate. Fibrele nedigerate mentin apa si pastreaza scaunul moale si usor deplasabil catre rect.

Taratele reprezinta invelisul exterior al boabelor de cereale, adica partea eliminata in procesul de prelucrare pentru obtinerea fainei de grau, si constituie una din cele mai ieftine surse de fibre din alimentatie. Sunt lipsite de gust, dar o lingurita contine circa 3 g de fibre dietetice, ceea ce reprezinta un supliment alimentar foarte recomandat.

Este posibil ca la inceput sa provoace balonari, gaze sau chiar crampe abdominale, dar se recomanda folosirea in continuare a acestora, pentru ca in 2-3 zile scaunul va functiona mai bine, iar aceste efecte neplacute vor disparea.

Fructe: prune, mere golden, kiwi, pere, pepene, smochine, cirese, caise, nectarine.

Legume: fasole verde, galbena, varza, spanac, conopida, broccoli.

Cereale: fulgi de ovaz, secara, hrisca

Seminte: in.

-mese regulate; este foarte importanta existenta micului dejun

-folosirea cu moderatie a laxativelor si numai dupa indicatiile medicului

-obisnuinta unui scaun zilnic

-exercitiu fizic zilnic

-evitarea unor alimente si, daca e posibil, medicamente care favorizeaza constipatia.

Hidratarea corespunzatoare Este foarte important sa se consume lichide impreuna cu fibrele. Trebuie baute circa 8 pahare de apa pe zi, inclusiv cate unul inainte de fiecare masa.

Desigur ca pana la urma fluidele nu pot asigura un scaun normal fara ajutorul celorlalte elemente mentionate, pentru simplul motiv ca intestinul subtire poate sa absoarba intreaga cantitate de fluid. De aceea, fara contributia fibrelor, simpla marire a cantitatii de lichid consumate ar putea sa duca doar la marirea diurezei.

Folosirea limitata a supozitoarelor si a clismelor Sunt de evitat laxativele puternice care contin sena. Folosirea regulata a acestora poate da dependenta si poate fi periculoasa pentru obiceiurile legate de scaun. Un supozitor cu glicerina poate fi folosit uneori pentru a declansa un scaun. Aceasta practica trebuie redusa treptat pana cand nu mai este deloc necesara.

Este foarte importanta mentinerea unor obiceiuri regulate in ce priveste scaunul. Se recomanda obtinerea unui scaun la acelasi moment in fiecare zi. Activitatea colonului este mai accentuata dupa trezire dimineata sau dupa fiecare masa, deci necesitatea unui scaun este, de obicei maxima inainte/dupa micul dejun. Este de asemenea important sa dam curs oricarei senzatii de scaun, in nici un caz sa nu amanam mersul la toaleta pentru ca intre timp necesitatea respectiva poate disparea.

Si, nu in ultimul rand, exercitiile fizice regulate contribuie la imbunatatirea miscarilor muschilor colonului, avand c

