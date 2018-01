Dormi cu telefonul aproape de tine? Trebuie să renunți acum la acest obicei

Stim deja ca tehnologia are efecte negative asupra sanatatii noastre, insa astazi vom vorbi despre un lucru mai punctual, pe care sunt sigura ca multi dintre noi il facem: dormitul cu telefonul mobil aproape sau chiar langa noi, in pat. Asadar, iata de ce nu e asa de bine sa dormi cu telefonul langa tine.

Bacterii



Telefoanele noastre mobile, pe care le folosim in aproape fiecare moment al zilei, pe care punem mainile deseori si pe care le pastram in buzunar, pe masa sau in alte locuri, pastreaza mult mai multe bacterii pe suprafata lor chiar si decat vasul de toaleta. Din aceasta cauza, si persoanele care sufera de acnee sunt sfatuite sa isi curete periodic telefonul mobil cu dezinfectant inainte de a-l atinge de ten.



Radiatii



Telefoanele mobile emit radiatii daunatoare pentru corpul nostru, chiar daca sunt in doze foarte mici. Pana la urma, daca toata ziua il folosim si deci ne expunem la aceste radiatii, de ce am mai face-o si in timpul noptii? Ofera-i corpului tau o pauza si lasa-ti telefonul departe de tine atunci cand dormi. Daca nu poti face asta, un truc care diminueaza din radiatii este sa il setezi pe „mod avion” in timpul noptii.



Lumina albastra



La fel ca laptop-ul, televizorul si alte gadget-uri cu ecran LED, si telefonul mobil emite lumina albastra. Numeroase studii au dovedit ca lumina albastra inhiba productia de melatonina, un hormon care induce starea de somn. De asemenea, lumina albastra tulbura ritmul cicardian normal al corpului. Lumina albastra are aproape aceeasi lungime de unda cu lumina zilei iar astfel organismul nostru este „pacalit” sa creada ca inca este zi afara, scrie bzi.ro.