Fructul care întărește imunitatea și contribuie la pierderea în greutate | Costă doar 5 lei, dar are numeroase beneficii pentru sănătate

Există un fruct care costă doar 5 lei, dar are numeroase beneficii pentru sănătate. Nutriționaștii recomandă să-l consumăm în special iarna, pentru că are rolul de a întări imunitatea și contribuie chiar și la pierderea în greutate.

Acest fruct este adesea ignorat, dar el poate ajuta la întărirea sistemului imunitar și la evitarea bolilor.

De asemenea, pe lângă aceste beneficii, fructul este o sursă importantă de fibre, care ajută organismul să digere mai bine alimentele, determinând astfel o funcționare mai bună a sistemului digestiv.

Fructul kaki se găsește și în România, însă nu multă lume obișnuiește să-l consume. O pungă cu patru bucăți costă 5 lei și se găsește în majoritatea supermarketurilor.

”Cu acest fruct delicios de iarnă, nu judeca o carte după coperta ei. Pare extrem de asemănător cu o roșie, dar pulpa sa interioară portocalie, asemănătoare mango-ului este plină de proprietăți care stimulează sistemul imunitar.

Într-un kaki de 168 de grame, veți avea 15% din valoarea zilnică de vitamina A și 14% din valoarea zilnică de vitamina C. Împreună cu cantități generoase de vitamina E, K, B6 și potasiu – esențiale pentru menținerea unui sistem imunitar puternic. În plus, există doar 0,3 g de grăsime per porție, fiind, astfel, extrem de sănătos în dieta ta”, susține nutriționistul Abigail Roberts, citat de Mirror.