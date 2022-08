Roşii bio, care cântăresc peste un kilogram fiecare, crescute de un legumicultor din Suceava

Agricultura bio se face cu produse inovative. Aşa este şi tratamentul pe bază de bacterii şi ciuperci pe care le-a încercat legumicultorul din Suceava.

În serele de la Bursuceni, bărbatul a încercat tratamente pentru plante despre care puţini oameni auziseră la noi. A avut încredere în specialiştii unei firme din Ucraina pentru a înlocui îngrăşământul convenţional.

"Din 2019 am folosit. A venit o echipă de ingineri, am dat cu produse, am băgat paie sub brazdă şi pământul s-a făcut ca halvaua, a devenit făinos. După care am băgat micoriza, fitocit. Am înmuiat rădăcinile şi apoi am plantat şi am smuls plantele şi am văzut că au o rădăcină puternică. O plantă cu rădăcină puternică se duce în fundul pământului şi merge", a povestit Vasile Mătrăşoaia.

46 de soiuri şi hibrizi de tomate, 40 de ardei, precum şi numeroase alte legume cresc în serele de la Bursuceni, Suceava. Când le alege, fermierul e atent la calităţile plantelor.

În acest fel, Vasile Mătrăşoaia a reuşit să cultive specii de legume care creşteau acum 100 de ani în România, crescându-le 100% bio.

Legumicultorul se poate lăuda cu roşii inimă-de-bou care cântăresc peste un kilogram fiecare.