Unghiile îți arată dacă ești bolnav. Semnele la care trebuie să fii atent

Unghiile tale nu sunt chiar ca în reclame chit că le îngrijeşti atent? Atenţie! Poate fi semn de boală. Iată ce spun unghiile despre sănătatea ta, conform specialiştilor americani.

Exfoliate= lipsă de acid gras

Uneori, unghiile arată de parcă ar fi decojite. Exfolierea poate însemna că dieta dv. este săracă în acid linoleic (acid gras, nesaturat). Cea mai simplă modalitate de a reduce această deficienţă este să folosiţi în alimentaţie uleiuri vegetale. Adăugaţi ulei de măsline, de porumb, de floarea soarelui (presat la rece) la salate sau la legumele preparate la abur.

Se rup uşor?Mâncaţi legume

Unghiile se rup uşor dar cauzele sunt mai profunde: unghiile friabile sunt acelea care nu-şi pot menţine hidratarea, aşa că straturile unghiei se usucă şi se crapă. Din punct de vedere medical, acest lucru se poate întâmpla ca urmare a unei tiroide hipo-active sau a unei diete sărace în fier. Mâncaţi mai multe legume verzi, salată, spanac, carne roşie şi ouă pentru a spori aportul de fier.

Unghii îngălbenite

O unghie sănătoasă are un aspect rozaliu. Atunci când culoarea de sub unghie nu mai are acest aspect sănătos, atunci există motive de îngrijorare. Când toată unghia capătă o culoare galbenă poate fi semn de boli de plămâni sau de diabet. Punctele galbene de pe unghii pot fi un indiciu de micoze sau de psoriazis.

Puncte albe=psoriazis

Mici pete albe care apar pe o unghie sănătoasă, de culoare roz nu pot fi, în mod normal, semn al vreunei afecţiuni serioase. Cel mai adesea, aceste puncte sunt manifestarea unei traume ale unghiei. Dar dacă sunteţi siguri că nu v-aţi lovit, există câteva cauze pentru care există aceste zone albe pe unghie: afecţiuni ale pielii, psoriazis şi eczeme, sau o dietă deficitară în zinc. Mâncaţi mai multe cereale integrale, carne de pui şi peşte.

Semilună=boală de inimă

Acea semilună albă, de la baza unghiei apare atunci când rădăcina se odihneşte. În mod normal, este mai vizibilă la degetul mare şi în mod progresiv, devine mai puţin vizibilă pe fiecare deget al mâinii, începând de la degetul mare spre degetul mic. O semilună mare poate fi semn de tahicardie iar lipsa ei poate arăta tulburări în circulaţia sanguină ori o insuficienţă cardiacă.