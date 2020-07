VIDEO. Adevărul despre cât de tare afectează masca respirația! ”Nu mai fiți egoiști!”

"Aceasta este o minciună folosită ca scuză de cei care cred că pandemia este o farsă și care susțin că masca le afectează sănătatea", spune medicul.

Motiv pentru care s-a filmat, în timp ce s-a conectat la un aparat pentru măsurarea saturației oxigenului.

„ Acest dispozitiv de pe degetul meu măsoară saturaţia de oxigen din sânge şi pulsul. Numărul de aici arată saturaţia de oxigen. Între 94 şi 100 este normală. Nu am probleme respiratorii, aşa că la mine este în jur de 99. Numărul de jos arată pulsul, peste 100 este prea rapid şi al meu este rapid, pentru că sunt stresat că trebuie să înregistrez acest videoclip.

Acum îmi voi pune o mască, e ceva ce fac în mod constant, având în vedere că sunt chirurg.Vă voi arăta că saturaţia oxigenului nu se schimbă. Măştile nu vă reduc nivelul de oxigen, este fals din punct de vedere medical

Nu mai invențați lucruri, nu mai ascultați de oamenii care inventează lucruri și nu mai transformați totul într-o chestiune politică! Masca vă protejează pe voi și îi protejează pe ceilalți! Dacă vi se spune să le purtați, faceți lucrul acesta! Nu mai fiți egoiști!”, concluzionează medicul.



Masks categorically do not reduce oxygen saturation. This is a lie made up as an excuse by those who believe the pandemic is a hoax and that wearing a mask somehow encroaches on their rights. This is not an issue of freedom.

