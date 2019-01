Voi cu Voicu. Jurnalista care a cunoscut-o pe Baba Vanga: „Înainte să mergi la ea, trebuia să îți pui zahăr într-o batistă. Ea o deschidea și îți vorbea”

Baba Vanga, bătrâna oarbă din Bulgaria, a făcut printre multele sale previziuni, și câteva legate de România anului 2019.

Ordinea veche se va prăbuși și va fi înlocuită de alta, este una dintre spusele Babei Vanga.

Se anunță o criză majoră.

Anunțase despre anul 2018, China va deveni principala prutere a lumii, confirmat aproape în totalitate.Probleme ar putea veni și din cer în 2019, un meteorit ar putea cădea pe Pământ.

Vanga s-a născut în 1911 și a decedat în 1996. La 12 ani a rămas fără vedere, în urma unui accident.

Jurnalisa Iveliana Ivanova a acordat un interviu în exclusivitate Mirelei Voicu, pentru emisiunea „Voi cu Voicu”, în care a vorbit despre întâlnirile sale cu Baba Vanga.

„Pentru prima dată am întâlnit-o pe Baba Vanga când eram elevă. Îmi amintesc că eram c părinții mei și stăteam de cealaltă parte a unei mese față de ea. Stătea acolo și, știți că era oarbă, și mi-a întins mâna peste masă. I-am atins mâna și eram foarte entuziasmată pentru că auzisem atât de multe lucruri despre ea. Înainte să te duci la întâlnirea cu Baba Vanga, trebuia să îți pui zahăr într-o batistă și să îl pui sub pernă. În acea noapte, trebuia să dormi astfel și, când mergeai la Baba Vanga, îi dădeai batista. Ea o deschidea și începea să atingă zahărul și îți vorbea. După ce am întâlnit-o, m-am simțit foarte bine”, a spus Iveliana Ivanova.