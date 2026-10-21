Cinci feluri în care El Niño a schimbat deja vremea pe glob: secete, uragane și incendii de vegetație

4 minute de citit Publicat la 23:18 21 Oct 2026 Modificat la 23:18 21 Oct 2026

Până în acest an, ultima dată când au avut loc trei uragane în Pacific în același timp a fost în anul 2015. Foto: Getty Images

Fenomenul El Niño se intensifică de câteva luni și deja a avut un impact semnificativ asupra tiparelor meteorologice la nivel global, relatează BBC. În țări precum Indonezia, India și SUA au fost secete, inundații și valuri de căldură. Meteorologii prognozaseră anterior că fenomenele meteo extreme vor fi agravate de El Niño. Fenomenul continuă să câștige putere și va persista cel puțin și anul viitor.

Organizația Mondială de Meteorologie a anunțat că El Niño, care deja a depășit toate recordurile stabilite anterior, se va întâri în continuare și va persista până cel puțin în anul 2027.

Iată cinci feluri în care El Niño a schimbat vremea pe glob.

Incendii de vegetație masive în Indonezia

Indonezia, care în mod normal este mai uscată și fierbinte în anii în care El Niño este activ, traversează cel mai teribil sezon de incendii de vegetație din ultimii 11 ani, potrivit BBC.

Anul acesta, începând cu ianuarie, cel puțin 895,657 de hectare de pământ au ars.

Suprafața afectată este de peste două ori mai mare decât cea arsă anul trecut, când fenomenul El Niño nu și-a făcut simțită influența.

Din cauza incendiilor de vegetație masive au fost închise școlile. Sute de mii de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fumul toxic.

Milioane de oameni din Sumatra și Kalimantan au fost expuși pâclei toxice provocate de incendii, iar aproximativ 175.000 de persoane au suferit de afecțiuni respiratorii.

Peste 40.000 de copii cu vârste sub trei ani au fost diagnosticați cu tuse, bronșită și chiar pneumonie.

Explozie de uragane în Pacificul de Est

În Pacificul de Est, unde de regulă El Niño tinde să amplifice activitatea uraganelor, în acest sezon au fost 22 de furtuni tropicale și 12 uragane, între care 10 majore. Mai multe decât în tot sezonul, în circumstanțe normale, deși mai sunt două luni până la încheierea acestuia.

În această regiune, El Niño asigură ingredientele pentru o combinație periculoasă - temperaturi ale apei mai ridicate și alizee mai slabe la altitudini înalte în atmosferă -, ceea ce înseamnă că este mai ușor pentru furtuni să se intensifice.

Uraganul Polo este exempul ideal. Acesta s-a intensificat rapid, generând rafale de vânt de până la 285 km/h, alimentate de apele foarte calde asociate fenomenului El Niño.

Polo a fost, de asemenea, unul dintre cele trei uragane care au evoluat simultan în același bazin oceanic, alături de Odalys și Nolo.

Mai mult, un astfel de fenomen a avut loc de două oră în aceeași lună. La începutul lunii septembrie, energia produsă de apa neobișnuit de caldă a dus la formarea simultană a trei uragane în centrul și estul Pacificului: Lowell, Karina și Marie.

Până în acest an, ultima dată când au avut loc trei uragane în Pacific în același timp a fost în anul 2015.

Un sezon al uraganelor neobișnuit de liniștit în Atlantic

La polul opus, Oceanul Atlantic iese în evidență prin apele sale neobișnuit de liniștite.

Fenomenul El Niño tinde să intensifice forfecarea vântului în Atlanticul de Nord, un factor care dezorganizează furtunile și limitează formarea acestora.

Până acum s-a format un singur uragan, Isaias, care a ajuns pe uscat în nord-vestul Floridei și în Alabama.

Acesta a fost uraganul care s-a format cel mai târziu într-un sezon de la începutul erei sateliților meteorologici, în anii 1960. Înainte de acest an, recordul era deținut de data de 11 septembrie, înregistrată în 2002 și 2013.

Într-un sezon mediu, până în acest moment s-ar fi format 10 furtuni tropicale cu nume, cinci uragane și două uragane majore.

Anul acesta, însă, s-au înregistrat doar opt furtuni tropicale: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo și Hanna.

Lipsa ploilor afectează agricultura din India

Vremea a fost mai caldă și mai secetoasă în India. Precipitațiile din sezonul musonic, esențiale pentru agricultură, au fost cu 13% mai mici decât media.

Deși Departamentul Meteorologic al Indiei (IMD) consideră că această valoare se încadrează încă în intervalul „normal”, media generală nu reflectă diferențele dintre regiunile țării în ceea ce privește cantitatea de precipitații.

În centrul Indiei, precipitațiile au fost apropiate de nivelul așteptat, însă în estul și nord-estul țării au fost cu aproximativ 26% sub medie, regiuni în care seceta a fost clasificată drept „excepțională”. În statele din sudul Indiei, precipitațiile au fost cu 24% sub media obișnuită.

Chiar și în regiunile în care cantitatea de precipitații a fost apropiată de medie, ploile nu au căzut în mod continuu, așa cum se întâmplă de obicei în timpul musonului, ci au alternat între perioade lungi de secetă și episoade de precipitații extreme.

Acest lucru sporește presiunea asupra agriculturii și vulnerabilitatea recoltelor.

India este influențată de mai multe tipare meteorologice care pot afecta sezonul musonic, astfel că oamenii de știință consideră că fenomenul El Niño ar putea să nu fi fost singurul factor responsabil.

Taifunuri puternice în estul Chinei și în Japonia

Taifunuri puternice s-au format în vestul Pacificului și au lovit estul Chinei și Japonia. Maysak și Dujuan au măturat cele două țări și au făcut ravagii: de la inundații masive la alunecări de teren.

Potrivit Agenției Meteorologice din Japonia, în vestul Oceanului Pacific s-au format 10 cicloni tropicali, cel mai mare număr înregistrat într-un sezon din 1966 până în prezent.

În timpul fenomenului El Niño, încălzirea apelor Pacificului modifică tiparele vânturilor, ceea ce face ca ciclonii să se formeze, de regulă, mai spre est, departe de Japonia și estul Chinei.

Totuși, acest lucru înseamnă că furtunile parcurg distanțe mai mari și au mai mult timp la dispoziție pentru a se alimenta cu energia apelor mai calde, devenind taifunuri mai intense înainte de a ajunge pe uscat.

Oamenii de știință se așteaptă la noi taifunuri în regiune.