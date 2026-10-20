Super El Niño schimbă culoarea oceanelor. Imaginile NASA arată cum apele verzi au devenit albastre

Super El Niño schimbă culoarea oceanelor. Foto: NASA

Super El Niño schimbă culoarea oceanelor lumii, arată imaginile surprinse de sateliții NASA. În ultimul an, Pacificul ecuatorial a trecut de la nuanțe intense de verde la un albastru mult mai pronunțat.

El Niño a perturbat curenții care aduc la suprafață ape reci și bogate în nutrienți, esențiale pentru fitoplanctonul care face fotosinteză și care dă apei acea nuanță verde-smarald. Fără această sursă de hrană, fitoplanctonul a scăzut puternic, iar în Pacific a reapărut o întindere de apă albastră, mai săracă în viață.

O comparație între imaginile recente și datele din satelit din 2025 arată că, anul trecut, această zonă și-a păstrat nuanța verde caracteristică pe tot parcursul anului.

În cele mai recente date, care acoperă perioada până în această lună, zona din jurul Ecuatorului apare însă albastră.

Super El Niño schimbă culoarea oceanelor. Foto: NASA

El Niño face parte dintr-un ciclu climatic natural cunoscut sub numele de Oscilația Sudică El Niño. La fiecare doi până la șapte ani, acest tipar aduce fie o perioadă mai caldă, El Niño, fie una mai rece, La Niña. În timpul fazei El Niño, apele calde se acumulează în Pacificul ecuatorial, în largul coastelor Americii de Sud, ridicând temperatura medie și influențând vremea la nivel global.

Oamenii de știință cred acum că ne aflăm în primele etape ale unui episod El Niño foarte puternic, care ar putea avea efecte severe în lunile următoare și pe parcursul anului 2027.

În octombrie, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA estima că există o probabilitate de 83% ca acesta să devină cel mai puternic episod El Niño de la începutul măsurătorilor, în 1950.

El Niño a și încălzit oceanele

În același timp, măsurătorile NASA arată că temperatura de la suprafața mării în estul Pacificului este în prezent cu 1,7 grade Celsius peste media pe termen lung și ar putea crește și mai mult în lunile următoare.

Această bandă de apă caldă s-a extins în timpul primăverii și acoperă acum milioane de kilometri pătrați, de la coasta Americii de Sud până în centrul Pacificului.

Este și primul an cu El Niño de când NASA a lansat, în 2024, satelitul PACE - prescurtare de la Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem - ceea ce le oferă cercetătorilor o imagine fără precedent asupra modului în care evoluează fenomenul.

Instrumentul Ocean Colour de la bordul PACE observă oceanul în așa-numite „culori hiperspectrale”, măsurând lungimi de undă din spectrul vizibil, ultraviolet și infraroșu.

Dr. Matthew Kehrli, cercetător principal la Goddard Space Flight Center al NASA, spune: „Unii oameni cred că apa se vede pur și simplu albastră, dar este uimitor câte culori poate avea oceanul”.

El Niño a și încălzit oceanele. Foto: NASA

În timpul El Niño, alizeele, care în mod normal împing apa caldă spre vest, către Australia, slăbesc sau chiar își inversează direcția. În aceste condiții, la suprafață ajung mai puține ape reci și bogate în nutrienți din adâncurile oceanului. Numărul algelor scade, iar apa devine mai albastră, exact cum se vede și în observațiile satelitului PACE.

Ce urmări au aceste schimbări provocate d El Nino

Scăderea cantității de fitoplancton poate avea efecte în lanț asupra întregului ecosistem marin, obligând alte animale să se deplaseze spre noi zone de hrănire.

„Ai anumite așteptări legate de ceea ce crezi că se va întâmpla, dar să vezi efectiv rezultatele în datele cu care lucrezi, aproape în timp real, este foarte satisfăcător”, spune Kehrli.

Datorită observațiilor din satelit, cercetătorii au primit primele indicii că se apropie un episod El Niño puternic încă din luna ianuarie. Sateliții construiți pentru măsurarea nivelului mării au detectat atunci formarea unei unde Kelvin în apropiere de Micronezia, în vestul Oceanului Pacific.

Undele Kelvin sunt pulsații lente ale apei, care se întind pe mii de kilometri și funcționează ca niște „autostrăzi” submarine, transportând căldura din vestul spre estul Pacificului. Această căldură încălzește aerul de deasupra, care se ridică, modificând presiunea atmosferică și slăbind alizeele. Așa începe reacția în lanț asociată fenomenului El Niño.

Nivelul oceanelor a crescut din cauza EL Nino. Foto: NASA

Dr. Josh Willis, cercetător în cadrul misiunilor NASA pentru măsurarea nivelului mării, de la Jet Propulsion Laboratory din sudul Californiei, spune: „Undele Kelvin sunt ca bătăile inimii pentru El Niño. Iar sateliții noștri care măsoară nivelul mării ne permit să privim în interiorul oceanului și să vedem fiecare bătaie”.

La începutul lunii aprilie, sateliții NASA au observat că unda Kelvin ajunsese deja în estul Pacificului și începuse să ridice temperatura de la suprafața mării. Cum apa caldă se dilată și ocupă mai mult volum, schimbarea a putut fi observată și printr-o creștere puternică a nivelului mării în regiunea-cheie pentru El Niño.

Nivelul mării a crescut cu până la 40 de centimetri în apropierea Americii de Sud și a coastei Californiei, în timp ce în apropiere de Indonezia și Australia a scăzut cu până la 20 de centimetri.

„El Niño ne afectează aproape pe toți într-un fel sau altul de fiecare dată când apare. Mulți au văzut ce poate face, dar noi privim spre ocean pentru a înțelege de ce”, spune Willis.