Nu este tsunami, dar ridică nivelul oceanului. O undă Kelvin de mii de kilometri a ajuns în SUA. El Niño începe să lovească

5 minute de citit Publicat la 13:58 19 Oct 2026 Modificat la 14:02 19 Oct 2026

O undă Kelvin de mii de kilometri a ajuns în SUA. El Niño începe să lovească. Foto: Getty Images

Unul dintre primele semne importante ale „Super El Niño” din acest an a ajuns în Statele Unite. Este vorba despre o undă Kelvin, o undă oceanică de adâncime care ridică în prezent nivelul mării de-a lungul Coastei de Vest.

Oamenii de știință cunosc de mult timp undele Kelvin, însă anul acesta fenomenul a atras și atenția publicului, după ce mai multe videoclipuri explicative au strâns mii de vizualizări pe TikTok și X, scrie NPR.

„Mă surprinde, adică fenomenul există de atâta timp”, spune Mark Cane, cel care a creat unul dintre primele modele folosite pentru prognozarea El Niño. „Sunt sigur că Lord Kelvin este fericit în mormânt”.

Lord Kelvin, fizicianul britanic care a dezvoltat și scara de temperatură Kelvin, a descris pentru prima dată acest tip de undă la sfârșitul anilor 1800.

Undele Kelvin se pot forma de-a lungul Ecuatorului în anii cu El Niño, atunci când o regiune vastă din Oceanul Pacific devine mult mai caldă decât în mod normal.

O parte din această apă caldă se deplasează sub forma unei unde Kelvin care se poate întinde pe mii de kilometri. Unda înaintează lent spre est, pe sub suprafața oceanului, până ajunge în America de Sud. De acolo, se desparte și se propagă spre nord, de-a lungul Coastei de Vest a SUA, dar și spre sud, până în Chile.

Current status (as of ~October 12, 2026) • NOAA reports that, as of early October, one Kelvin wave is making its way up the North American West Coast (with one or two more still in the tropics). • Scientist Dillon Amaya (North Carolina State University) indicated around October 9 that it had reached the San Diego/Los Angeles area and possibly as far north as San Francisco. Sea levels around San Diego were roughly 1.2 feet above normal, with the Kelvin wave contributing about 6 inches of that elevation (other factors like tropical storm influences and coastal warming accounted for the rest). • It is progressing northward at roughly 6 mph (~150 miles per day). Effects include a temporary background sea-level rise on the order of 6–12 inches (toward the lower end in some assessments due to some attenuation of energy as it traveled north). Context and impacts This is not a crashing surface wave you can see or surf. It is a slow-moving, broad elevation of sea level (and warming of upper ocean waters) that began as an equatorial Kelvin wave in the western Pacific, traveled east, and then became coastally trapped after reaching South America. On its own it does not cause flooding, but it raises the baseline sea level, which can amplify coastal flooding, erosion, and high-tide impacts when combined with storms, large swells, or king tides. California has already been dealing with elevated sea levels from El Niño, marine heatwaves, and other factors, plus recent tropical storm influences; the state declared an emergency related to El Niño coastal impacts. Additional Kelvin waves are expected to follow through the fall and winter (into early 2027 in some projections), overlapping with higher tides and stormier conditions typical of a strong El Niño. For the latest local sea-level observations or forecasts, check NOAA tide gauges, the California Current assessment, or local National Weather Service coastal flood advisories. — Paul Buks (@BukurPaul) October 12, 2026

„Este ca apa care se mișcă înainte și înapoi într-o cadă uriașă”, spune Cane, profesor emerit de științele Pământului și climei la Universitatea Columbia. „Dar această mișcare este foarte particulară, pentru că într-o undă Kelvin se propagă doar de la vest la est, de-a lungul Ecuatorului”.

Nu este vorba despre valurile uriașe și foarte vizibile care lovesc țărmul în timpul furtunilor puternice sau al uraganelor.

„Nu este un zid de apă, nu este un tsunami și nu este un val pe care să poți face surf”, spune Dillon Amaya, profesor asistent de științe atmosferice la North Carolina State University. „Este o undă la scară planetară”.

Efectele unei unde Kelvin apar treptat. Pe măsură ce aceasta se deplasează de-a lungul coastei, nivelul mării crește, iar odată cu el cresc și riscul de inundații și temperatura apei.

Care este impactul

Undele Kelvin pot crește riscul de inundații și de eroziune a coastelor.

Amaya spune că, singure, undele Kelvin nu provoacă inundații. În schimb, ridică nivelul mării și creează condiții în care acestea devin mai probabile.

„Fac condițiile de bază mai favorabile pentru inundațiile de coastă, dar este nevoie și de factori declanșatori”, spune Amaya, cum ar fi o furtună puternică sau maree foarte înalte.

Josh Willis, climatolog la Jet Propulsion Laboratory al NASA, spune că undele Kelvin cresc riscul unei „triple lovituri” pe coasta Californiei: „El Niño, mareea înaltă și valul de furtună, toate în același timp”.

Exact asta au trăit unele comunități din sudul Californiei la începutul lunii octombrie. Nivelul mării era deja mai ridicat decât în mod normal din cauza undei Kelvin, cu aproximativ 15-20 de centimetri, spune Amaya. Apoi, când furtuna tropicală Rachel a lovit regiunea, valul de furtună a inundat cartiere și a lăsat unele case de pe malul oceanului parțial sub apă.

„Aproape sigur, valul de furtună a fost mult mai devastator din cauza undei Kelvin”, spune Amaya.

Apa devine mai caldă

Undele Kelvin aduc și apă mai caldă de-a lungul coastei, iar acest lucru poate perturba ecosistemele și poate pune presiune asupra vieții marine.

„Am văzut pești tropicali în locuri în care, de obicei, nu îi întâlnim”, spune Amaya. „De exemplu, un rechin-balenă a fost observat în largul coastei din San Diego”.

Unda Kelvin poate împinge în adâncime apele reci, bogate în nutrienți, care susțin ecosisteme marine foarte productive. Amaya spune că cercetătorii au observat deja semne că unele păsări marine mor pe fondul temperaturilor mai ridicate ale apei de-a lungul coastei.

Când va ajunge următoarea undă Kelvin?

Într-un an cu El Niño puternic apar, de regulă, cinci până la șase unde Kelvin, spune Amaya.

El estimează că următoarea undă Kelvin va ajunge în San Diego la sfârșitul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie. Alte câteva astfel de unde sunt așteptate pe parcursul toamnei și la începutul iernii. De obicei, undele Kelvin se diminuează înainte ca El Niño să atingă intensitatea maximă.

Fenomenul El Niño ajunge, în general, la vârf spre sfârșitul anului sau la începutul lunii ianuarie. În acest an, cercetătorii NOAA estimează că El Niño va rămâne puternic până la începutul lui 2027.