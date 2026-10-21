Raport ONU: Depășirea pragului de încălzire globală este „iminentă și inevitabilă”, dar asta „nu înseamnă că suntem condamnați”

Raportul ONU examinează noi scenarii de depășire a emisiilor și măsurile ce trebuie luate pentru a limita încălzirea maximă la doar 1,7-1,8 grade. Foto: Getty Images

Un raport climatic al ONU publicat miercuri arată că omenirea va depăși inevitabil, în următorii ani, pragul de încălzire globală, de 1,5 grade Celsius, stabilit prin Acordul de la Paris. Sarcina pe care o avem de acum încolo, spune raportul, este să facem perioada în care temperatura globală va depăși această limită cât mai scurtă posibil, informează CNN.

Raportul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) e conceput pentru a informa factorii de decizie, înainte de următoarea Conferință a ONU pe teme climatice globale, cunoscută sub numele de COP31, și programată luna viitoare în Turcia.

În timp ce rapoartele anterioare exprimau scepticism în privința atingerii țintei de 1,5 grade, ultimul raport e primul în care autorii săi afirmă că ratarea acestei ținte va fi „iminentă și inevitabilă”.

„Acum spunem că această fereastră s-a închis, dar o putem redeschide făcând depășirea (țintei de 1,5 grade - n.r.) cât mai scurtă posibil,” a spus Inger Andersen, Director Executiv al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu.

Rapoartele anterioare au analizat distanța dintre angajamentele țărilor privind reducerea emisiilor și ceea ce ar fi necesar pentru a limita încălzirea globală la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale.

În schimb, raportul din acest an examinează noi scenarii de depășire a emisiilor și măsurile ce trebuie luate pentru a limita încălzirea maximă la doar 1,7-1,8 grade Celsius înainte de a readuce temperaturile la 1,5 C prin reducerea emisiilor și utilizarea tehnologiilor de captare a carbonului.

Documentul UNEP subliniază clar că fiecare fracțiune suplimentară de grad de peste 1,5 C „crește riscul de schimbări ireversibile, inclusiv în calotele glaciare, carbonul din permafrost, curenții oceanici și ecosistemele de corali, cu efecte devastatoare asupra oamenilor”.

Astfel, experții ONU arată că strategia trebuie schimbată: depășirea pragului nu înseamnă că lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie abandonată. Noua strategie este ca perioada în care planeta rămâne peste 1,5 grade Celsius să fie cât mai scurtă, iar temperaturile să fie readuse ulterior sub acest nivel.

În cel mai scăzut scenariu de depășire, creșterea maximă a temperaturii ar fi între 1,7 și 1,8 grade C și ar readuce temperaturile medii globale la 1,5 C sau mai puțin până în 2100.

Totuși, pentru a urma un astfel de traseu, emisiile globale de gaze cu efect de seră ar trebui reduse mult mai mult decât orice se discută în prezent și ar presupune o reducere de 18% până în 2030, 45% până în 2035 și 69% până în 2040, față de nivelurile din 2025.

Cum arată noile scenariil ale încălzirii globale

Îndeplinirea acestui scenariu cu depășire ar necesita triplarea capacității de energie electrică din surse regenerabile până în 2035 și reduceri dramatice ale combustibililor fosili, inclusiv eliminarea cărbunelui până în 2040, potrivit raportului.

În plus, ar fi nevoie de o creștere semnificativă a tehnologiilor de eliminare a carbonului, care până acum nu s-a demonstrat că funcționează la o astfel de scară.

În contrast puternic cu aceste cifre, raportul a constatat că respectarea angajamentelor actuale de reducere a emisiilor ar aduce doar o scădere de 5-8% a emisiilor până în 2030 și o reducere de 11-15% până în 2035. Aceasta ar fi asociată cu o încălzire maximă de aproximativ 2,6 grade C.

Dacă țările urmează pur și simplu politicile actuale, încălzirea ar putea ajunge la un vârf de aproximativ 2,8 C. Această estimare a crescut față de anul trecut, în parte din cauza retragerii Statelor Unite din Acordul de la Paris și a renunțării la angajamentele lor de reducere a emisiilor, precizează raportul.

Chiar și scenariul care presupune că țările își respectă angajamentele existente de reducere și că națiunile cu promisiuni de emisii zero reușesc să le îndeplinească, aduce totuși încălzirea la un vârf de 2,1 C.

Depășirea țintei de 1,5 grade Celsius poate fi văzută ca un reper, dar asta nu înseamnă un eșec absolut al științei și politicii climatice, potrivit climatologului Kate Marvel de la Project Drawdown, o organizație nonprofit de cercetare și soluții climatice.

„Nu e nimic special la orice prag de temperatură dat,” a spus ea. „Unitatea corectă nu sunt gradele, ci tonele — de dioxid de carbon, metan și alte gaze cu efect de seră. Dacă vrem să evităm cele mai grave efecte, sarcina noastră este și a fost întotdeauna să reducem aceste emisii cât mai repede posibil”, a spus climatologul. „Depășirea a 1,5 grade este un semn că nu ne mișcăm suficient de repede, dar nu înseamnă că suntem condamnați,” a spus ea.