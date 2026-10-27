ANM a emis Cod galben de ploi torențiale, dar şi ninsori şi vânt. HARTA județelor afectate

ANM a emis Cod galben de ploi torențiale, dar şi ninsori şi vânt. HARTA județelor afectate. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marţi dimineaţa un cod galben de ploi torenţiale, valabil pentru şapte judeţe, dar şi pentru municipiul Bucureşti. Furtunile sunt aduse de un nou ciclon mediteranean, care traversează ţara noastră, iar temperaturile vor scădea şi ele mai mult. Totodată, este în vigoare şi o informare meteorologică de precipitații mixte, frig, ninsori la mai mari de 1.700 metri și intensificări ale vântului.

Atenţionare meteorologică, valabilă până miercuri după-amiază

Potrivit ANM, începând de marţi dimineaţa, de la ora 10:00, şi până miercuri, la ora 15:00, este în vigoare o informare ce vizează ploi moderate cantitativ, precipitații mixte și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1.700 m și intensificări ale vântului.

"În intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului, precum și în zona Carpaților de Curbură. Cantitățile de apă vor fi în general de 10...30 l/mp. Pe parcursul zilei de marți (27 octombrie), la altitudini de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3...5 cm.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, cu rafale în general de 40...50 km/h și de peste 60...80 km/h pe crestele montane", s-a transmis în comunicatul de pe meteoromania.ro.

Cod Galben de ploi însemnate cantitativ, valabil până miercuri la ora 12:00

Bucureşti, Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Tulcea se află sub cod galben de ploi, începând de astăzi, de la ora 10:00, până mâine, la ora 12:00.

Cod Galben de ploi însemnate cantitativ în Bucureşti şi 7 judeţe, valabil de marţi, de la ora 10:00, până miercuri la ora 12:00. Sursa foto: meteoromania.ro

"În intervalul menționat, în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și municipiul București vor fi ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp", s-a mai precizat în comunicatul ANM.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentele mesaje.