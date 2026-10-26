Un ciclon mediteranean schimbă radical vremea în România. ANM anunță unde vor fi ploi și vijelii

România, lovită de un nou ciclon mediteranean. Foto: Agerpres

Vremea se schimbă radical de la începutul acestei săptămâni, iar un ciclon mediteranean va aduce ploi abundente și vijelii în mai multe județe din țară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis deja două Coduri galbene de vreme rea în mai multe județe din țară, în timp ce la munte sunt așteptate ninsori.

Potrivit ANM, noul ciclon mediteranean aduce furtuni de Cod portocaliu în Grecia și în Turcia.

O parte din el afectează și sud-estul României mâine, fiind în vigoare un Cod galben de ploi însemnate și vânt, iar în același timp, vremea se răcește drastic astăzi în vest, nord, centru, iar mâine în sud-est.

Alina Șerban, meteorolog ANM, a vorbit, luni, la Antena 3 CNN, despre schimbările de vreme din următoarele zile.

„Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe alerte ce vizează o schimbare în aspectul vremii. Pe de o parte, astăzi, vorbim de un front rece ce traversează de la vest către est și determină în deplasarea lui scăderea valorilor termice.

O vom regăsi astăzi în vestul, în nordul, în centrul teritoriului, precipitații sub formă de ploaie în zonele joase de relief, dar sub formă de lapoviță și ninsoare la altitudini montane mari, în general la peste 1500 de metri, care de altfel vor depune și un strat de zăpadă mai consistent în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, unde poate atinge 10-15 cm, va determina și intensificări ale vântului, în mod deosebit în partea de sud-vest, de centru și de est a teritoriului, la rafale de 50-60, iar pe crestele montane de peste 70 de kilometri pe oră”, a precizat Alina Șerban.

De asemenea, de mâine se va răci în regiunile sud-estice, unde temperaturile nu vor depăși 15 grade Celsius.

„Mâine, de altfel, vremea se va schimba semnificativ în regiunile sud-estice. Aici va fi activ un nucleu depresionar cu fronturile sale asociate și va determina cantități importante de apă, în primul rând cantități de cod galben ce va intra în vigoare mâine, până poimâine dimineață, 30-40 de litri pe metrul pătrat în Dobrogea și în sud-vestul Munteniei.

De asemenea, va determina și intensificări ale vântului în jumătatea de est a Munteniei, cu rafale de 50 până la 70 de kilometri pe oră și, în consecință, în condițiile în care acest nucleu va fi foarte activ și vremea va fi închisă și ploioasă, temperaturile vor fi mult mai scăzute, mâine în partea de sud-est a teritoriului, cel mult 15 cu indulgență și 16 grade în Capitală.

Ne vom regăsi sub influența acestui nucleu, mai ales mâine, când vom avea ploi care pot acumula pe un interval de 24 de ore, cel puțin 15 litri pe metrul pătrat.

Vom avea și un vânt mai moderat, iar temperatura maximă mâine va fi de cel mult 11-12 grade, în condițiile în care astăzi vremea este închisă, însă, dacă va ieși soarele la un moment dat, este posibil să facem o temperatură de 15-16 grade”, a încheiat Alina Șerban, meteorolog ANM.

Cod galben de ploi însemnate cantitativ

Un prim Cod galben pentru ploi însemnate cantitativ intră în vigoare marți, 27 octombrie, la ora 10:00 și rămâne valabil până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00. Sub atenționare se află județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu.

În intervalul menționat, pe perioade scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și, izolat, de 40 l/mp în județele menționate.

Un al doilea Cod galben de intensificări ale vântului intră în vigoare pe 27 octombrie, la ora 16:00 și rămâne valabil până pe 28 octombrie la ora 10:00. Județele afectate sunt Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.

În intervalul specificat, în aceste județe vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h.