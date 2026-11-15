Dimineață geroasă în România, cu temperaturi de -9 grade Celsius. ANM a emis Cod galben de ceață în șapte județe și în București

1 minut de citit Publicat la 09:41 15 Noi 2026 Modificat la 10:15 15 Noi 2026

În zonele în care temperaturile au coborât sub zero grade a căzut şi brumă. Foto: Getty Images

Temperaturile au coborât sub zero grade Celsius, duminică dimineața, în mai multe zone din țară. Cele mai scăzute valori au fost înregistrate la Miercurea Ciuc, unde termometrele au indicat -9 grade Celsius. Totodată, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile duminică dimineaţa în şapte judeţe și în Bucureşti.

Cel mai frig a fost la Miercurea Ciuc, unde temperaturile au coborât la -9 grade Celsius. Valori de -8 grade au fost înregistrate la Bucin și -7 grade la Joseni.

La Iași și Suceava s-au înregistrat -4 grade Celsius, în timp ce la Cluj-Napoca au fost -3 grade.

În București, temperaturile au coborât la -2 grade Celsius.

Cele mai scăzute temperaturi înregistrate duminică dimineața

-9° Miercurea Ciuc

-8° Bucin

-7°Joseni

-7° Toplița

-7° Întorsura Buzăului

-6° Rădăuți

-6° Târgu Lăpuș

-6° Dej

-5° Brașov

-5° Bacău

-5° Vaslui

-4° Iași

-4° Suceava

-3° Cluj Napoca

-3° Curtea de Argeș

-2° Ploiești

-2° București- Băneasa

De asemenea, ANM a emis și un Cod galben de ceață, valabil în Capitală și în alte șapte județe.

Cod galben de ceață

Astfel, până la ora 12:00, în Capitală va fi ceaţă, temporar, îndeosebi în zona periferică din sudul şi estul municipiului, fenomen care determină vizibilitate redusă sub 200 m.

Totodată, în judeţele Ilfov, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Galaţi şi Sibiu, precum şi în zona continentală a judeţului Constanţa (localităţile: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârşova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipniţa, Ciobanu, Crucea, Peştera, Chirnogeni, Albeşti, Independenţa, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindăreşti, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târguşor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliştea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni), va fi ceaţă ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m şi izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei.

De asemenea, în judeţul Caraş-Severin - localităţile: Moldova Nouă, Oraviţa, Pojejena, Berzasca, Sicheviţa, Răcăşdia, Sasca Montană, Dalboşeţ, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Şopotu Nou, Socol, Berlişte, Cărbunari, Naidăş, Vrani, Ciuchici) se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.