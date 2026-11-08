Cea mai friguroasă dimineață din această toamnă, în România. S-au înregistrat minus 11 grade Celsius la Miercurea Ciuc

1 minut de citit Publicat la 09:59 08 Noi 2026 Modificat la 10:11 08 Noi 2026

Cea mai friguroasă dimineață din această toamnă, în România. Unde s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunţat că duminică dimineaţa s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi din această toamnă în mai multe zone din România. În timp ce în Bucureşti, mercurul a coborât în termometre până la minus trei grade Celsius, la Braşov, Bacău şi Bistriţa s-au înregistrat minus şase grade, iar la Miercurea Ciuc, oamenii s-au confruntat cu cea mai scăzută temperatură: minus 11 grade Celsius.

Conform datelor furnizate de meteorologi, cele mai mici valori termice s-au înregistrat în depresiunile din zona centrală a țării.

Mercurul din termometre a coborât în această dimineaţă până la -11 grade Celsius, la Miercurea Ciuc, în timp ce la Toplița s-au înregistrat -10 grade, iar în Joseni au fost minus 9 grade Celsius.

În localitatea Întorsura Buzăului, dar şi la Târgu Lăpuș, termometrele au indicat minus opt grade, iar la Satu Mare, Dej şi Rădăuţi au fost minus şapte grade Celsius.

Cele mai scăzute temperaturi din această toamnă, înregistrate duminică dimineață

-11°C Miercurea Ciuc;

-10°C Toplița;

-9°C Joseni;

-8°C Întorsura Buzăului;

-8°C Târgu Lăpuș;

-7°C Satu Mare;

-7°C Dej;

-7°C Rădăuți;

-6°C Bistrița;

-6°C Bacău;

-6°C Brașov;

-5°C Cluj Napoca;

-4°C Sibiu;

-3°C București.

Vineri, Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 9 noiembrie - 7 decembrie.

Potrivit specialiștilor, în a doua săptămână din luna lui Brumar urmează o încălzire în ţara noastră.