ANM a emis prognoza specială pentru București. Cum va fi vremea în Capitală, în weekend

<1 minut de citit Publicat la 12:53 30 Oct 2026 Modificat la 12:53 30 Oct 2026

Se anunță vreme mohorâtă în București, în acest weekend / foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza specială pentru București, valabilă în intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Astfel, potrivit meteorologilor, vremea va fi mohorâtă şi rece în Capitală, în acest sfârșit de săptămână, iar temperatura maximă va fi de 14 grade.

Potrivit meteorologilor, în perioada 30 octombrie, ora 10:00 - 31 octombrie, ora 8:00, în Capitală, vremea va fi în general închisă, iar temporar, mai ales seara şi noaptea, va ploua slab (cantităţi de apă de 3 - 8 l/mp).

Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 13 - 14 grade, iar cea minimă de 9 - 11 grade.

Totodată, de sâmbătă dimineaţa până duminică, la ora 10:00, vremea se va menţine închisă şi temporar va ploua, iar cantităţile de apă vor fi, în general, cuprinse între 10 şi 15 litri/mp.

Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă, mai mică decât în mod obişnuit la această dată, va fi de 11 - 12 grade, în timp ce minima nu va depăşi 10 grade.

În intervalul 30 octombrie, ora 10:00 - 1 noiembrie, ora 10:00, pentru Municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare meteo de ploi moderate cantitativ.