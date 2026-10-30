ANM anunță Cod galben de ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Harta zonelor vizate de avertizări

1 minut de citit Publicat la 10:30 30 Oct 2026 Modificat la 10:34 30 Oct 2026

Vremea se va menține rece și în următoarea perioadă. FOTO Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe din țară, valabilă în intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. De asemenea, potrivit ANM, la munte sunt așteptate ninsori.

Astfel, meteorologii anunță că pe parcursul zilei de vineri, 30 octombrie, temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40...50 km/h.

De vineri noaptea, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm.

De sâmbătă, 31 octombrie, va intra în vigoare Codul galben de ploi, astfel că de la ora 05:00 și până duminică, 1 noiembrie, ora 10, meteorologii anunță că în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...40 l/mp și izolat de peste 45...50 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15...25 cm.

De asemenea, meteorolgii anunță că în prima parte a lunii noiembrie, temperaturile se vor situa sub valorile obișnuite pentru această perioadă, în timp ce precipitațiile vor fi mai abundente decât în mod normal în mai multe zone ale țării.

Ulterior, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, valorile termice urmând să se apropie de mediile climatologice specifice lunii noiembrie.